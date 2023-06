Un perro guía conocido como ‘Osito’, que ayudaba a un niño de ocho años con trastorno del espectro autista a realizar sus actividades motrices, se encuentra desaparecido desde el pasado viernes, 23 de junio, y su familia lo busca de forma desesperada para tenerlo nuevamente de regreso en su hogar.

Según contó a Buenos Días Perú la señora Adriana Díaz, madre del menor y dueña de ‘Osito’, el can desapareció en la puerta de su casa, ubicada en la urbanización La Encantada de Santa Rosa, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Detalló que su hijo se encuentra triste porque no ve a su querida mascota, a quien reclama a diario y extraña mucho.





“Si alguien lo ha encontrado, seguido o lo ha visto, por favor, que me ayude a regresar a ‘Osito’ a mi casa porque mi hijito está destrozado emocionalmente, no lo ve hace cinco días y está que reclama a su perrito”, indicó la mujer al citado noticiero.

“Un familiar dejó la puerta abierta y no se percató que ‘Osito’ se quedó en la calle. Los vecinos que lo conocen me comentan que estuvo hasta las 3 de la tarde en mi puerta, y yo no me percaté que estaba afuera. Pensamos que estaba más allá, porque él siempre va y viene, pero hasta el día de hoy no ha regresado”, contó la señora Adriana.

Si has visto a ‘Osito’ o tienes información concreta que le permita a su familia encontrarlo y regresarlo a casa, puedes llamar al teléfono 990558052. Se dará recompensa.