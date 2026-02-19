Óvalo Gutiérrez: ¿Por qué algunos sectores de la pista siguen sin asfaltar en la zona entre Miraflores y San Isidro?

Escuchar
Así luce un sector de la pista del óvalo Gutiérrez. (Foto: César Campos/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

Las imágenes de sectores de la pista sin asfaltar del óvalo Gutiérrez, en el límite de los distritos de Miraflores y San Isidro, llamaron la atención de algunos vecinos, pues hace unos meses se realizaron trabajos de mantenimiento en dicha zona. Muchos pensaron que se trataba de una obra inconclusa o de fallas en el pavimento. Ante ello, ambas comunas se pronunciaron sobre el tema.

