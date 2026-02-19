Óvalo Gutiérrez: ¿Por qué algunos sectores de la pista siguen sin asfaltar en la zona entre Miraflores y San Isidro?

Las imágenes de sectores de la pista sin asfaltar del óvalo Gutiérrez, en el límite de los distritos de Miraflores y San Isidro, llamaron la atención de algunos vecinos, pues hace unos meses se realizaron trabajos de mantenimiento en dicha zona. Muchos pensaron que se trataba de una obra inconclusa o de fallas en el pavimento. Ante ello, ambas comunas se pronunciaron sobre el tema.

Cabe recordar que la Municipalidad de Miraflores efectuó en noviembre pasado el mantenimiento de pistas del óvalo Gutiérrez en el horario nocturno, lo que causó malestar de los vecinos, pues alegaban que la bulla de la maquinaria afectaba su descanso.

El óvalo Gutiérrez está ubicado en el límite de San Isidro y Miraflores.

Trabajo integral en el óvalo Gutiérrez culminarán en el primer trimestre del año

La Municipalidad de Miraflores explicó que en la primera parte del proyecto de intervención en el óvalo Gutiérrez se desarrolló la “renovación de la carpeta asfáltica del óvalo Gutiérrez, así como la implementación de la señalización horizontal”.

“Ello con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en vías miraflorinas, así como optimizar la transitabilidad vehicular y la seguridad vial en este importante punto estratégico del distrito”, indicó el municipio en un comunicado enviado a El Comercio.

Remarcó que en la segunda etapa del proyecto integral en el óvalo Gutiérrez se intervendrán los espacios libres de asfalto y se ha proyectado que las labores sean culminadas en el primer trimestre del año.

“Se ha previsto el acondicionamiento y generación de nuevas áreas verdes; mejoramiento y construcción de bermas, veredas, así como rampas de acceso con el objetivo de priorizar el paso peatonal y de ciclistas en la zona”, informó el municipio.

El óvalo es una zona altamente transitada por peatones y vehículos. (Foto: César Campos/El Comercio)

Trabajo conjunto con San Isidro en el óvalo Gutiérrez

Una fuente de la Municipalidad de Miraflores informó a El Comercio que en la segunda etapa del proyecto de intervención en el óvalo Gutiérrez se desarrollarán mejoras para facilitar la transitabilidad peatonal, vehicular y ciclística.

Remarcó que, en el caso de la ciclovía, se busca conectar la que existe en la avenida Comandante Espinar con la que tiene San Isidro, la cual llega hasta la parroquia María Reina. “La idea es hacer esa interconexión con algunas mejoras”, afirmó.

“La intervención en los martillos de las veredas es para facilitar, con rampas, el desplazamiento de las personas con sillas de ruedas. También se contempla implementar áreas verdes sin afectar el tránsito”, agregó.

Por ello, indicó que esos espacios sin asfaltar en la pista del óvalo Gutiérrez son para completar los trabajos que faltan. Remarcó que algunos de esos le corresponden a San Isidro, por lo que se ha coordinado con dicha municipalidad para efectuar una labor conjunta.

“Hace unas semanas se asfaltó y se ha dejado esa parte inconclusa para poder hacer estas mejoras integrales en el óvalo”, aseveró la fuente a este Diario.

“Estamos en coordinación con ellos (San Isidro) para que toda esa zona se trabaje en conjunto. Cada uno desarrolla su parte porque hay un tema presupuestal que no se puede cruzar, pero la idea es que quede todo uniforme, ya que la ciclovía no puede llegar hasta la mitad del óvalo y después no continuar”, afirmó.

Se implementarán jardineras en los espacios sin asfaltar, indicó San Isidro

Los espacios que están sin asfaltar en la pista del óvalo Gutiérrez son para las “jardineras” que se implementarán en las próximas semanas en la zona, indicó una fuente de San Isidro a El Comercio. Recordó que en la primera etapa del proyecto se realizó el asfaltado de la pista, ya que presentaba varias grietas, lo que dificultaba el desplazamiento de los vehículos y de los vecinos.

Aseguró que la gestión de Carlos Canales es la encargada de diseñar el proyecto, ya que el 90% del óvalo Gutiérrez está en la jurisdicción de Miraflores y el 10% en San Isidro. Remarcó que están a la espera de que Miraflores determine el trabajo que le corresponde realizar a su distrito y así destinar el presupuesto respectivo.

La zona de intervención en el óvalo Gutiérrez le corresponde a Miraflores y San Isidro. (Foto: César Campos/El Comercio)

Descartó que se trata de una obra abandonada o de fallas en la pista, pues remarcó que solo faltan “pequeños detalles” para implementar las jardineras.

Vecinos exigen que trabajos de asfaltado en el óvalo Gutiérrez culminen lo más pronto posible

Una pista sin asfaltar representa un peligro para los vecinos que transitan por el óvalo Gutiérrez, especialmente para los adultos mayores, por lo que los trabajos deben ser culminados lo más rápido posible, ya que se iniciaron en noviembre del 2025, indicó Teresa Carpio, delegada de la zona 6 de Miraflores, a El Comercio.

Remarcó que esa situación afecta a los vecinos de Miraflores y de San Isidro que transitan por la zona para ir a los restaurantes, a la iglesia, al supermercado y otros negocios que concitan gran cantidad de personas. “Las dificultades que genera una pista sin asfaltar son muchas, es un peligro porque las personas se pueden caer al no haber estabilidad. Los vehículos también tienen dificultades para avanzar”, afirmó Carpio.

El óvalo Gutiérrez recibió un mantenimiento en noviembre pasado. (Foto: César Campos/El Comercio)

Además, remarcó que los comerciantes informales dificultan el desplazamiento de los adultos mayores, ya que ocupan la mitad de las bermas, por lo que las personas deben transitar por la pista, esquivando a los vehículos.

Por su parte, Renato Otiniano, regidor de Miraflores, indicó a El Comercio que ambos distritos que tienen jurisdicción en el óvalo Gutiérrez debieron hacer coordinaciones preliminares para realizar trabajos conjuntos y al mismo tiempo en esa zona limítrofe para que no dé el aspecto de que se trata de una “vía deteriorada”. Remarcó, además, que uno de los temas a solucionar en el óvalo es el comercio ambulatorio.