A un día de inaugurarse el paso a desnivel del óvalo Monitor, se reporta gran congestión vehicular en dirección de la avenida La Molina hacia el distrito de San Isidro. Los vehículos transitan a paso lento, incluso se ha evidenciado que algunos motociclistas invaden esta vía pese a que está prohibido.

“Nosotros hemos iniciado este recorrido a las 7:22 a.m., a esta hora están avanzando muy lento los vehículos. El objetivo de esta obra era reducir el tiempo de viaje de las personas y beneficiar a aquellos que viven o circular por aquí”, comentó la reportera de Canal N.

Gran congestión vehicular en el Óvalo Monitor luego de inaugurado el bypass. Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC

Indicó que desde que ingresó al paso a desnivel, tardó cerca de 10 minutos en salir de la vía. “Nosotros hemos ingresado al paso a desnivel a las 7:22 a.m. y siendo las 7:25 a.m. no hemos avanzando mucho. En el tramo antes del inicio al paso a desnivel no hay congestión, sino inicia cuando ingresas a la vía”.

“(Estamos) a la altura del centro comercial Jockey Plaza, a las 7:32 a.m., desde las 7:22 a.m. es el tiempo que nos ha demorado pasar por el paso desnivel”, añadió.

Gran congestión vehicular en el Óvalo Monitor luego de inaugurado el bypass. Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC

Cabe recordar que el paso a desnivel del óvalo Monitor Huáscar beneficiará a más de 500,000 vecinos de La Molina y Surco de manera directa, así como a usuarios de Ate, San Borja y San Luis.

De acuerdo a la Municipalidad de Lima, la nueva infraestructura permitirá que las 30,000 unidades que pasan diariamente por la zona ahorren hasta 30 minutos en tiempos de viaje, reduciendo en 85% la carga vehicular en la intersección de las avenidas Javier Prado Este, Las Palmeras y El Golf Los Incas. Sin embargo, la carga vehicular sigue siendo alta en la zona.

Gran congestión vehicular en el Óvalo Monitor luego de inaugurado el bypass. Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC

Segregarán carriles

Desde la MML indicaron que se realizarán evaluaciones para segregar los carriles y facilitar el tránsito a los conductores. Esto luego que ayer, tras la inauguración de la obra, se congestionara el paso a desnivel.

“Es una obra muy importante esperada por todos los ciudadanos de la ciudad de Lima. Va a aliviar el congestionamiento que había en el óvalo de Monitor. Hemos realizado esta evaluación del tránsito para una segregación de los carriles. Durante el transcurso de la semana vamos a seguir monitoreando para que la vía que nos lleve hacia el este pueda hacer un recorrido entre 2 a 3 minutos por el paso a desnivel”, refirió Luisa Burga, funcionaria de la comuna metropolitana.