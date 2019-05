Pablo Secada respondió por nueva acusación de agresión a su ex pareja

Pablo Secada, ex regidor de la Municipalidad de Lima, fue nuevamente acusado de agresión psicológica y física por su ex pareja Claudia Cueva Navarrete. Según informe periodístico ella interpuso las recientes acusaciones por el delito de violencia familiar el 26 de enero y del 10 de febrero del 2019.



En comunicación con El Comercio, indicó que ha "tomado la decisión de responder de una manera organizada, con información que incluye un componente legal". Sostuvo, además, que mañana por la tarde se reunirá con su abogado para tener asesoría sobre la información que brindará, que incluye video, audios, correos y WhatsApps.

En el reportaje realizado por un programa de televisión se informó que Claudia Cueva Navarrete asegura sufrir de violencia psicológica y física desde el 2012 e incluso, pidió medidas de protección pero hasta el momento no se le ha notificado nada al respecto.

El ex regidor afirma que el problema con su ex pareja surgen a raíz de la nueva relación que él tiene. "Yo tuve una relación toxica, no estamos juntos desde diciembre del 2015, intentamos retomar la relación en varios ocasiones. A fines del 2018 empecé a salir con una persona en serio, y ya no puedo ver a mi hijo". Sin embargo, las denuncias de parte de Cueva se han realizado desde el 2014, época en la que aún seguían juntos.



Al medio día también compartió un mensaje en su cuenta personal de Facebook, donde reafirma que mostrará información su situación con Claudia Cueva, su ex pareja.



En este mensaje también menciona que el "reportaje (está) lleno de falsedad y calumnia, de lo más peculiar cuando incluye a alguien que solo postea en redes"; sin embargo, no hace mención a las denuncias policiales que Cueva ha realizado en su contra.

Al respecto, la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, publicó en su cuenta de Twitter que la la violencia contra la mujer ha dejado de ser un caso intrafamiliar, para ser un caso de salud pública que afecta a toda la socidad.



"No podemos permitir bajo ningún punto de vista, que casos de violencia no sean denunciados. Les pido a las Mujeres que no dejen de denunciar, es vital que nos hagamos respetar", se lee.