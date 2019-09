Padre de Bazán Gutiérrez respondió en inglés al ser consultado por paradero de abogado

Adolfo Bazán Ordóñez, padre del abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, respondió en inglés cuando se le preguntó por el paradero de su hijo, a quien le dictaron detención preliminar por 72 horas tras ser denunciado por tocamientos indebidos.

Al ser consultado por ATV+, el progenitor indicó que no entendía la pregunta de la reportera debido a que, según dijo, hablaba en inglés. Tras esta situación, la periodista le respondió en el mismo idioma, pero él continuó evitándola.

"Sorry, I don’t understand you (Lo siento, no la entiendo)", indicó el padre de Bazán Guitérrez. La periodista continuó: "¿Where is your son, Mr. Bazán? (¿Dónde está su hijo, señor Bazán?)".

Tras las reiteradas preguntas de la reportera, Bazán Ordóñez respondió que hablaba diferentes idiomas como el húngaro. “I speak many languages, like hungarian (Yo hablo muchos lenguajes, como el húngaro)”, finalizó.

Esta no es la primera vez que el padre del cuestionado abogado intenta esquivar las preguntas de la prensa. Cuando Adolfo Bazán fue impedido salir del Perú, los medios de comunicación abordaron a Bazán Ordóñez, quien respondió en inglés.