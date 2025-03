MIRA AQUÍ: Tres causas que han llevado al Perú a su peor debacle de seguridad de su historia republicana

El último viernes, Vásquez Espinoza y su hijo salieron en su camioneta de su casa en Trujillo, cerca del mediodía, con rumbo al kilómetro 593 de la Panamericana Norte, en los alrededores del cerro conocido como ‘Cabezón’, para inspeccionar un terreno en el que tenían planeado construir un proyecto inmobiliario, sin embargo, de acuerdo con las investigaciones policiales, fueron sorprendidos por dos sicarios armados.

Policía investiga el crimen de un padre y de su hijo que eran extorsionados en La Libertad.

Los criminales llegaron hasta el lugar en un vehículo y dispararon en innumerables veces contra padre e hijo. El cuerpo de Vásquez Espinoza presentaba 17 impactos de bala, mientras que Vásquez Castañeda tenía 10 impactos de bala.

El móvil del crimen

El doble crimen no fue un simple homicidio ni un robo, ya que está marcado por la ferocidad y el ensañamiento contras las víctimas. Las indagaciones preliminares han permitido conocer que los dos hombres eran extorsionados, pues una organización criminal les exigía el pago de un cupo de dos millones de soles, luego les rebajaron dicho monto, pero padre e hijo se negaron a pagar, por lo que fueron asesinados.

Un familiar contó al portal N60 que, días antes del crimen, las víctimas recibieron una llamada telefónica de un número que no era del Perú, sino de Argentina, para conminarlos a pagar el cupo, pero ellos no les prestaron atención. Luego, vino el ataque.

Los extorsionadores no han cesado en sus amenazas y ahora les exigen a los deudos que paguen los 50 mil soles, incluso, les enviaron imágenes de pistolas, balas y cartuchos de dinamita para amedrentarlos.

Este es el mensaje extorsivo enviado a la familia de Nolberto Vásquez Espinoza tras el doble crimen en Ascope. (Foto: N60)

“Mira para que veas que no estamos jugando, somos una banda organizada, ahora queremos 50 mil soles, sino vamos a atentar contra toda tu familia, sabemos todos tus movimientos, nosotros no estamos jugando, plata o plomo, acá me pagas porque me pagas, sino te voy a volar la cabeza, ya viste lo que pasó”, señala el mensaje enviado por los extorsionadores.

Otro familiar contó que Nolberto Vásquez y Jonny Vásquez nunca les informaron de que eran amedrentados, pero sí se percataron que en algunas oportunidades estaban atemorizados. Remarcó que la primera extorsión ocurrió el pasado 7 de marzo y que amenazaron con secuestrar a un miembro del clan familiar si no se concretaba el pago.

El doble homicidio es investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Paiján. Otra de las hipótesis que manejan los investigadores de la Policía es que se trate de un caso vinculado al tráfico de terrenos.

La Libertad es la segunda región con más número de homicidios en el 2025

La Libertad se ha convertido en la segunda región, después de Lima, con más número de homicidios en lo que va del 2025. De acuerdo con el registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 22 de marzo, en la ciudad norteña se han reportado 59 crímenes. Lima registra 173 homicidios, el Callao registra 46 asesinatos y Piura presenta 36 crímenes.

El analista de datos Juan Carbajal indicó que, hasta el último 22 de marzo, se han registrado 509 homicidios, es decir, en el Perú se cometen un homicidio cada 3 horas con 49 minutos. De seguir esa tendencia creciente, el 2025 podría superar en más del 10% lo registrado el año pasado.

La provincia Trujillo se encuentra actualmente en pleno estado de emergencia, medida excepcional que el Gobierno ha ido ampliando desde el 13 de febrero del 2024.

Trujillo, epicentro de las extorsiones y el sicariato

Juan Carlos Sotil, experto en temas de seguridad ciudadana, explicó a El Comercio que las extorsiones se originaron en la ciudad de Trujillo, en La Libertad, entre 12 y 15 años atrás.

Indicó que el primer sector extorsionado en Trujillo fue el transporte público y privado, ya sea formal e informal, cuyas unidades llevaban en los parabrisas calcomanías de las bandas que les brindaba el servicio de ‘chalequeo’, por lo que debían pagar un cupo diario. Esta modalidad luego se trasladó a otras ciudades del norte del país.

Años después, las extorsiones alcanzaron a las empresas constructoras o a las propietarias de terrenos, a las cuales les exigían grandes sumas de dinero para dejarlas operar, incluso, las obligaban a contratar a grupos de sujetos con prontuario criminal como agentes de seguridad de las obras. Esto con el fin de ‘legalizar’ el cobro de cupos.

Los extorsionadores también vieron en el negocio ferretero un rubro con gran potencial para exigir cupos. Después las víctimas fueron los profesionales independientes, los comerciantes y las industrias de gran y mediana capacidad económica.

Jhonsson Smit Cruz Torres, el cabecilla sanguinario de Los Pulpos. Fingió su propia muerte para burlar a la justicia. (Foto: Difusión)

Sotil remarcó que las extorsiones y el préstamo ‘gota a gota’ ya existían en el Perú antes de la llegada de la migración extranjera, pero aseguró que, con los extranjeros criminales en el país, esos delitos adquirieron nuevas modalidades y se volvieron más violentos.

Enfrentamientos entre bandas

La región La Libertad es actualmente escenario del enfrentamiento entre las bandas criminales de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y cabecilla de ‘Los Pulpos de Cruz Blanca’, y de Jolín Bazán Valderrama, conocido como ‘Jolín’ y que dirige otra facción de ‘Los Pulpos’. Esta banda se dedica al cobro de cupos, extorsiones, secuestro, robo agravado, entre otros delitos.

Como parte de la lucha entre estas bandas, Overt David Bazán Villanueva (38), alias ‘Chato Oré’, fue asesinado en la discoteca White Power, ubicada en la calle San Antonio, en el distrito de Laredo, Trujillo, en noviembre de 2024. Ese mismo mes también fue acribillado Jorge Polo Aguirre, alias ‘Gordo Vigo’, a la altura de la cuadra 5 de la calle Los Ángeles, en el distrito El Porvenir. Un sicario en moto lo interceptó y le disparó 12 veces.

“Como ya quedó claro este es un enfrentamiento entre dos bandas rivales y en venganza del homicidio que se perpetró contra este prontuariado sujeto conocido como ‘El chato Oré’”, manifestó el general José Zavala, jefe de la Región Policial de La Libertad.

“Hay un enfrentamiento interno en esta organización, entre sus principales cabecillas, entre ‘Jolín’ y ‘Jhonsson Pulpo’”, agregó el oficial PNP.