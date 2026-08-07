La bachiller en psicología Pamela Almenara se pronunció sobre la denuncia por agresión contra un menor con autismo. (Foto: Captura RPP TV)
La bachiller en psicología Pamela Almenara se pronunció sobre la denuncia por agresión contra un menor con autismo. (Foto: Captura RPP TV)
Por Redacción EC

La bachiller en psicología Pamela Almenara, denunciada por la presunta agresión física contra un menor diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) en Surco, negó la acusación y dijo que solo se defendió ante una “crisis” del menor.

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