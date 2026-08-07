La bachiller en psicología Pamela Almenara, denunciada por la presunta agresión física contra un menor diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) en Surco, negó la acusación y dijo que solo se defendió ante una “crisis” del menor.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que dichas crisis son frecuentes y “bastante fuertes”, y que era consciente que estaba siendo grabada por la madre en la vivienda del menor.

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“Lo que estoy haciendo es defenderme ante las agresiones del menor, porque no es la primera vez que él suele tener estas crisis y son crisis bastante fuertes. Lo que han visto allí no es nada a comparación de otras crisis que él ha presentado en el centro educativo como en casa”, expresó.

“Esas agresiones también están grabadas en casa porque yo sabía, desde el primer día que empecé a trabajar con la mamá, que en toda la casa había cámaras. Por ende, no voy a hacer caso omiso a ello y voy a ponerme a actuar de una manera que no es correcta sabiendo que me están filmando”, agregó.

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Sobre el forcejeo y posterior agresión, que fue registrado por las cámaras de seguridad, dijo que “no es como se ve en el video realmente” y que solo le dio un “palmazo” como parte de un “método” que había implementado para controlar sus crisis.

“Yo tenía tiempo trabajando con el menor. El palmazo que le doy en la mano -porque no es una agresión pues grande o de gran magnitud- era para evitar justamente que empiece su crisis y era un método que yo había implementado anteriormente con él”, aseveró.

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“Era una técnica firme de decirle ‘no’, no hablándole, sino simplemente manifestando mi violencia dándole la palmada en las manos. Después de ello, como ya sabía que venía su crisis, el menor se levanta y va directamente a atacarme. Allí lógicamente se ve que el menor hasta me patea”, añadió.

Pamela Almenara fue denunciada por la madre del menor en la comisaría de Surco. (Foto: Captura RPP TV)

Respecto a las imágenes donde se le observa utilizando un cigarrillo electrónico, Pamela Almenara admitió que no era lo correcto hacerlo frente al menor, pero dijo que el humo lo “relajaba”.

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“No es el trato, por supuesto, pero no se lo estoy arrojando en la cara, sino arriba, al techo. Lo hago vi que el menor se relajaba con el humo, quería agarrar el humo, quería interactuar con él y vi que era una manera de que él también se pueda relajar, más allá de yo estar fumando que obviamente, no es dable dentro de un sitio terapéutico”, manifestó.

El caso

Como se recuerda, la madre del menor, identificada como Carol Vásquez, denunció a la bachiller por la presunta agresión física contra su hijo, mientras se encontraba bajo su cuidado en una vivienda ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

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RPP señala que de acuerdo con el testimonio de la denunciante, la joven había sido contratada para acompañar al niño y reforzar las terapias que recibía tanto en su centro educativo como con sus especialistas.

Sin embargo, la madre afirmó que las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el cuarto de juegos del menor evidenciarían un trato inadecuado durante el tiempo que permanecía con él.

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Según las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, la joven golpea la mano del menor. Tras ello, el niño reacciona alterándose y, de acuerdo con el video, la mujer lo empuja, provocando que caiga al suelo.

Tras visualizar los videos de seguridad, la madre del menor presentó una denuncia contra Pamela Almenara en una comisaría de Surco, a fin de que el caso sea investigado por las autoridades.