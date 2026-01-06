La mañana de hoy, martes 6 de enero, usuarios en redes sociales reportaron que un camión cisterna cargado con gas licuado de petróleo (GLP) sufrió una fuga de gas tras un desperfecto en el kilómetro 29 de la Panamericana Sur, altura del distrito de Lurín.

De acuerdo con el registro oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en su página web, la alerta se recibió a las 9:59 a. m

Al lugar también llegó personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para entender la emergencia. Se necesitó un total de cuatro unidades de rescate de los Bomberos hacia el sentido sur a norte de la carretera, frente al nuevo cementerio de la zona.

La MML indicó confirmó el despliegue de efectivos de Serenazgo para brindar apoyo perimétrico y facilitar las labores de los Bomberos. Luego de dos horas, el tránsito fue restablecido

Imágenes captadas en el lugar mostraron una densa nube de gas elevándose desde la unidad de transporte que estaba en la parte central de la vía, mientras conductores y transeúntes eran evacuados a zonas más seguridad y así evitar una tragedia.

Hasta el momento no se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad, aunque el área permanece bajo estricta vigilancia por el riesgo residual de deflagración.