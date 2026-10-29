Lima se llenó de separadores de carriles —unos bolardos naranjas— en distintos tramos de Javier Prado, la Vía Expresa, la Panamericana Sur y la Panamericana Norte. En esta última vía, varios de estos elementos están deteriorados. Algunos incluso se desprendieron y terminaron tendidos sobre la pista. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no explicó cuáles eran los objetivos de su instalación, pese a los reiterados intentos de El Comercio por obtener una respuesta. Ahora, tampoco responde por el deterioro de estos elementos.

La preocupación aumenta debido a que, de acuerdo con la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la MML cuenta con un presupuesto de S/ 2′290.290 para su Programa de Inversión para el Mejoramiento de la Gestión de Tránsito y Apoyo al Transporte Sostenible en Lima Metropolitana. De este monto, hasta el momento se han ejecutado S/ 200.000.

Aunque la municipalidad no ha emitido algún pronunciamiento al respecto, expertos sostienen que estas estructuras son denominadas bolardos y tienen la función de agilizar el tránsito, pero no cumplen con ese objetivo. Franklin Barreto, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, sostuvo que, en lugar de representar una solución, generan un mayor perjuicio para los usuarios. “Lo que ha generado es un efecto adverso a lo que se pretendía. La autoridad está generando más congestión en la zona”, dijo.

Este Diario realizó un recorrido por la Panamericana Norte e identificó los puntos donde los bolardos presentan mayores daños. El primero se encuentra en el kilómetro 8, a la altura de MegaPlaza, donde estos elementos están doblados y prácticamente pegados a la pista. La misma situación se observa en el kilómetro 10, a la altura del Instituto Carrión, sede Mendiola.

Algunos bolardos están desprendidos o pegados a la pista tras haber sido impactados por vehículos. Foto: Mario Zapata / GEC.

En el kilómetro 16, en cambio, la mayoría de los bolardos todavía se mantiene en pie, pero se intercala con otros que están doblados o desprendidos, lo que representa un obstáculo adicional para los conductores. Finalmente, a lo largo del kilómetro 19, a la altura del puente peatonal Villa Sol, los bolardos naranjas están deformados y hundidos contra la pista, aparentemente tras haber sido impactados por vehículos.

Mirada crítica

Roberto Vélez, experto en transporte y gerente general de A Movernos, mencionó a El Comercio que la principal incógnita respecto de estas obras es si realmente se realizó un estudio técnico previo. “Hay muchos defectos. Uno de ellos es la falta de señalización. Todos estos bolardos no han estado acompañados de señales de tránsito que permitan anticipar a los conductores la aparición de estos nuevos carriles para que puedan acomodarse. Entonces, estás manejando y repentinamente te encuentras con uno de estos carriles exclusivos, lo cual incluso es peligroso porque, con la alta demanda de tráfico, puede que embistas estas estructuras”, dijo.

“También vemos que son elementos de plástico y que se pueden deteriorar rápidamente. Parecería que no ha sido el elemento más adecuado. Entiendo que tampoco podía ser un material muy sólido porque, en casos de emergencia, los carros sí tendrían la necesidad de abandonar el carril, pero aquí vemos que los bolardos han sido excesivamente vulnerables”, agregó.

Para Vélez, esta ha sido una estrategia fallida por parte de la municipalidad. “La planificación ha sido muy mala, porque esos separadores se han instalado en tramos muy cortos. Esto generalmente sirve para tramos largos. Pero, en tramos cortos, donde los conductores tienen necesidad de salirse de un carril para voltear, puede generar maniobras peligrosas”, advirtió.

Los bolardos naranjas están deformados y hundidos contra la pista. Foto: Mario Zapata / GEC.

“Definitivamente, era previsible lo que iba a pasar con estos bolardos con el tiempo. Ahora los conductores ya conocen estos elementos y se han dado cuenta de que ‘pueden’ evadirlos. Entonces, vemos en determinados puntos que prácticamente todos están rotos. Esto genera un problema de seguridad porque los separadores dañados podrían provocar alguna frenada, cambio brusco y hasta un accidente”, añadió.

“¿Cómo es posible que se haya instalado una obra de este tipo sin un estudio técnico o, en todo caso, sin una supervisión que pueda dar fe de que la obra, una vez instalada, iba a brindar buenos resultados? Esto se ha dejado al libre albedrío y vemos que está prácticamente todo destruido”, alertó.

El especialista indicó que gastar en proyectos que finalmente terminan en esas condiciones representa un problema, porque “no vemos que haya una planificación adecuada”. “Además, si se está invirtiendo dinero en una obra, tiene que haber un informe de supervisión y de conformidad de los materiales que han sido instalados”, informó.

“Han debido, en todo caso, hacer un pequeño piloto y, en base a eso, corroborar que los materiales son los adecuados para poder instalar en otras vías (...). Adicionalmente, el alto tráfico que hay hace que muchos conductores irresponsables invadan los carriles, sabiendo que, como son de plástico, no va a haber una consecuencia grave para su vehículo. Al final, el asunto es mucho más complejo”, dijo.

En el kilómetro 16 de la Panamericana Norte, la mayoría de los bolardos todavía se mantiene en pie, aunque se intercala con otros que están doblados o desprendidos, lo que representa un obstáculo adicional para los conductores. Foto: Mario Zapata / GEC.

Como solución, Vélez indicó que, más que reparar los bolardos, se debería “retirar esos elementos porque ya están dañados y pueden convertirse en un obstáculo que provoque accidentes. Y antes de realizar este tipo de obras, hay que entender que se debe hacer un estudio técnico que la justifique. En este caso, para solucionar un problema de congestión, pero acá vemos que no ha dado ningún tipo de buen resultado”, concluyó.

Por otro lado, Andrés Devoto Ykeho, abogado experto en Derecho Administrativo y Municipal, sostuvo a El Comercio que, para que un proyecto se lleve a cabo, primero se debe justificar cuáles serán sus objetivos. “En este caso, no se tiene claro cuáles eran los objetivos (...). Era muy fácil y esperable saber lo que terminaría pasando en una vía como la Panamericana. Se podía prever. Solo hay que estar un día en la Panamericana para ver que hay mucho caos, hay muchos autos, mucho flujo. Hay mucha congestión y los carros van de un lado a otro”, señaló.

“La gente se pasa de un carril a otro, entonces uno puede creer que se debió colocar una separación física más fuerte, pero también era un factor de riesgo porque chocar contra esas segregaciones resultaría contraproducente para las personas”, indicó.

“Estamos un poco a ciegas, porque no sabemos por qué los pusieron. Hubo un error de transparencia, por supuesto. Lo que se debió hacer es que todos los usuarios de la vía sepan qué es lo que iba a pasar y para qué. Definitivamente, ese ha sido el gran error”, añadió.

Expertos consideran que la instalación de los bolardos fue una medida equivocada por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Foto: Mario Zapata / GEC.

Concluyó que una entidad que podría intervenir en este tipo de casos es la Contraloría General de la República, que podría solicitar información sobre cuál fue la justificación de este gasto, si estaba alineado con un plan de inversiones, cuáles eran los objetivos integrales, entre otros aspectos.

En busca de una respuesta

Desde el primer momento en que se instalaron estos bolardos en distintos tramos de la capital, El Comercio se contactó con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para obtener detalles al respecto. Lo único que se informó fue que el proyecto estaba iniciando y que se realizaría un lanzamiento oficial, pero nunca se explicaron sus objetivos. Ahora, este Diario también consultó a la MML si reconoce alguna falencia en la implementación de estos elementos y qué medidas tomará para solucionar la problemática. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.