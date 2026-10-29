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El Comercio realizó un recorrido por toda la Panamericana Norte y constató el deterioro de los bolardos. Foto: Mario Zapata / GEC.
El Comercio realizó un recorrido por toda la Panamericana Norte y constató el deterioro de los bolardos. Foto: Mario Zapata / GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Lima se llenó de separadores de carriles —unos bolardos naranjas— en distintos tramos de Javier Prado, la Vía Expresa, la Panamericana Sur y la Panamericana Norte. En esta última vía, varios de estos elementos están deteriorados. Algunos incluso se desprendieron y terminaron tendidos sobre la pista. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no explicó cuáles eran los objetivos de su instalación, pese a los reiterados intentos de El Comercio por obtener una respuesta. Ahora, tampoco responde por el deterioro de estos elementos.

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