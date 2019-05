Panamericanos 2019: decretarán medio día no laborable en Lima por la inauguración

Carlos Neuhaus, presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Copal), informó que el Ejecutivo alista un decreto para declarar medio día no laborable el viernes 26 de julio. La medida aplicará para el sector público y privado en Lima.



Con esto se busca facilitar el traslado de los deportistas que participarán en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta iniciará a las 7:00 pm en el Estadio Nacional.



►Lima 2019: precios y fecha para la venta de entradas para los Juegos Panamericanos



En declaraciones al diario Gestión, Neuhaus precisó que el medio día no laboral iniciaría desde las 12 m. de acuerdo a lo determinado por un informe técnico. La idea, además, es crear un fin de semana largo que se sume a los feriados del domingo 28, lunes 29 y martes 30 de julio (declarado día no laborable).

“Ya está coordinado (con el Ejecutivo) y en algún momento se emitirá el decreto”, señaló.

—Traslado de atletas—

Pese a que 8 de las 16 obras viales previstas para los juegos no podrán ser concluidas a tiempo, según alertó hace unos días la Contraloría, el presidente de Copal considera que no tendrán problemas en cuanto a congestión vehicular para el traslado de atletas a las diferentes sedes deportivas. Indicó que vienen trabajando un plan de contingencia con la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional.



“En aquellos lugares donde no se alcance (a terminar las obras a tiempo), se hará eliminación de rompemuelles, parchado, para que el tráfico fluya. Alrededor de la Videna ya se están resanando las veredas, ya que va a venir gente con sillas de ruedas”, indicó.



Asimismo, señaló que las vías principales como la Línea Amarilla darán un carril exclusivo para el transporte de los deportistas.

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se realizarán entre el 26 de julio y 11 de agosto, fechas en las que las instituciones educativas se encuentran de vacaciones. Neuhaus refirió que esto también ayudará a aliviar la congestión.

“Durante los juegos el 20% del tráfico disminuirá pues los colegios, universidades e institutos estarán de vacaciones. Eso aliviará también el trafico”, estimó.

Lea también...