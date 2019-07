Lima 2019: revenden entradas a tres veces su precio original pero podrían ser falsas

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 es el evento más esperado por los peruanos en los últimos años. Este viernes 26 de julio será la inauguración oficial en el Estadio Nacional, con la presencia de artistas internacionales, pero las entradas ya están agotadas.



Sin embargo, en redes sociales y en páginas de Internet se puede encontrar la reventa de tickets que llegan a triplicar el precio original, ya sea para la inauguración o para los eventos deportivos. El riesgo es ser estafado y quedar fuera.

“El fin es que la gente no se vea sorprendida. Muchas veces [las entradas] se encuentran falsificadas en la reventa. Nosotros, con las medidas de seguridad que tenemos, vamos a poder identificarlas y las personas no van a poder acceder a las sedes”, indicó Héctor Ramos, responsable de la venta de entradas del Comité Organizador de Lima 2019 (Copal).



En Facebook se han creado grupos como "Panamericanos lima 2019 grupo peruano de lima", donde los usuarios ofertan entradas para la inauguración y otras actividades. Esto también se repite en la página Mercado Libre donde la entrada para la inauguración en la zona Norte C (S/50) llega a costar hasta S/150, es decir, tres veces el precio real.

En Facebook se han creado grupos para revender entradas. (Imagen: Facebook)

Mercado Libre es una de las páginas donde la reventa triplica el precio original. (Imagen: Internet)

En comunicación con El Comercio, Ramos indicó que han identificado estos casos y que no es necesario recurrir a la reventa pues aún hay entradas para otros eventos. “Han comprado entradas en estos medios y han sido engañados con entradas falsas, o prometen cierta visión, por ejemplo en la ceremonia de inauguración, y no es así”, dijo Ramos.



Agregó que los tickets tienen dispositivos de seguridad y recalcó que los únicos perjudicados serían los compradores pues la organización del evento no se hace responsable. “Este es un evento de varios días y de múltiples deportes. No busquemos la última sesión para disfrutar del deporte”, dijo. La venta se hace en la página web www.lima2019.pe y en módulos habilitados en Chorrillos, Independencia, La Molina, Lima, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Miguel y Surco.

Hasta la fecha se han vendido 300 mil entradas para todos los eventos deportivos. Los que mayor demanda tienen son los partidos de fútbol y de voley. En el caso de las ceremonias, aún queda disponibilidad para la inauguración de los Juegos Parapanamericanos y para las clausuras de los Panamericanos y los Parapanamericanos.