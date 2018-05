Menos de 24 horas después de conocerse la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que aleja a Paolo Guerrero del Mundial Rusia 2018, el capitán de la selección peruana de fútbol volverá al país. Por ello, decenas de hinchas llegaron al aeropuerto Jorge Chavez para recibirlo y brindarle su apoyo.



Con pancartas y camisetas de la selección nacional, hombres y mujeres de todas las edades corean a viva voz “Paolo es inocente”. Desde Surco, San Juan de Lurigancho, Santa Anita e incluso Iquitos, los hinchas expresaron su rechazo a una sanción que consideran injusta. Los seguidores se ubican dentro y fuera del aeropuerto, por ello, al lugar también ha llegado un contingente de policías.

“He faltado a mis parciales solo para ver a Paolo Guerrero porque es inocente y tiene que estar en el Mundial”, contó un joven hincha a América Noticias.

Ayer se conoció que TAS decidió ampliar la sanción de seis meses contra Paolo Guerrero a 14. Restando los meses que ya ha venido cumpliendo, su retorno a las canchas de fútbol sería en próximo 3 de enero de 2019. Es decir, no podrá llevar la camiseta blanquirroja en la Copa del Mundo.

A través de un video compartido en su cuenta de Facebook, Paolo Guerrero hizo su descargo y denunció que le están “robando el Mundial”.

"No he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibida, jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque nunca me ha llamado la atención y siempre he sido profesional. Nunca me ha hecho falta probar ese tipo de cosas. He llevado charla desde muy niño para saber qué cosas puede consumir y no puede consumir un atleta […] A las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia les digo que me están robando el Mundial y quizá mi carrera también, espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogadas tomar las siguientes acciones", afirmó.

