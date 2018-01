En la breve parada que el papa Francisco hizo frente a la Virgen del Inmaculado Corazón de María, en el cruce de las avenidas Brasil y Del Ejército, fue saludado por tres alcaldes de la ciudad: Luis Castañeda (Lima), Eduardo Bless (San Miguel) y Francis Allison (Magdalena).



Esta última autoridad aprovechó el rápido encuentro para que el Sumo Pontífice bendijera a su nieto Franco, de tres meses y medio de nacido.

Según Allison, meses atrás, cuando se empezaron a hacer los preparativos en la Costa Verde (donde inicialmente iba a realizarse la misa papal del domingo 21 de enero), le comentó al cardenal Juan Luis Cipriani que le gustaría que el Papa posara su mano sobre el pequeño.

“Franco aún no había nacido en ese momento pero mi deseo era que lo bendijera. El cardenal me dijo que el Papa ama a los niños y que no sería un problema. La única condición era que le pidiera permiso en el momento que lo tuviera cerca y eso hice”, contó Allison a El Comercio.

Luego de recibir las llaves de la ciudad de Lima de manos del alcalde Luis Castañeda, Allison se acercó a Francisco y pidió la gracia para su nieto. El Papa dio la venia a su seguridad para que el bebé en brazos fuera acercado. Posó su mano sobre Franco y lo bendijo.

Antes de irse, Francisco le entregó a las tres autoridades que lo recibieron una moneda de recuerdo que tiene en la parte delantera las imágenes de los santos peruanos.

Inicialmente, se tenía planeado que el Papa bendijera a la Virgen del Inmaculado Corazón de María pero el programa se cambió. Una vez que saludó a los alcaldes, se subió al papamóvil e inició el recorrido por la avenida Brasil hacia la Nunciatura Apostólica, en donde descansará durante su visita a Perú.