Desde las 3 p.m. del viernes se formaron largas filas en la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), desde el cruce con Elmer Faucett, en el Callao, para ver pasar al papa Francisco. Había gran expectativa, pues para la mayoría era la primera vez que veían a un sucesor de Pedro.



A las 4:45 p.m. pasaron varios vehículos de la comitiva delante de los asistentes. “¡Ya viene! Prepárense para cantar”, dijeron unas mujeres que llevaban polos amarillos y blancos y se pusieron a ensayar el himno oficial de la visita.



Un minuto después desfilaron varios vehículos negros. No disminuyeron la velocidad. Pocos lograron identificar en cuál de ellos iba Francisco. “¡Le vi la mano!”, aseguró un joven que había llegado en muletas. La multitud se dispersó rápidamente.

—Incidentes—

El gentío fue mayor en la Plaza de Armas y el jirón Azángaro, pues sabían que el Sumo Pontífice acudiría a Palacio de Gobierno a las 5 p.m. Tras un encuentro con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y otras autoridades, el Papa enrumbó hacia la iglesia San Pedro, donde tuvo una reunión con los jesuitas.

Algunos se colgaron de los balcones para verlo. Pero la mayoría quedó apiñada tras los cordones puestos por la Policía Nacional.

Veinte minutos antes de que Jorge Bergoglio saliera, un niño de 6 años se puso a llorar por el calor y la falta de oxígeno. Su madre pidió ayuda para evacuarlo. Pero luego logró ubicarse en primera fila y no abandonó la zona.

Los asistentes tuvieron el teléfono preparado más de dos horas para fotografiar al Papa. Él abandonó la iglesia casi a las 7 p.m. “¡Lo tengo!”, gritaron varios tras disparar la cámara.

Una niña de 10 años tuvo un ataque de asma. Los bomberos también auxiliaron a una mujer de más de 60 años por problemas en la columna.

Luego, el Papa se dirigió a la Nunciatura Apostólica, donde fue recibido por una gran multitud que lo esperaba incluso desde el amanecer.

“Quiero agradecer que hayan venido a saludar. Quiero agradecer todo el esfuerzo que muchos hicieron para venir, especialmente a los de Manchay, que son tantos. Vinieron caminando porque por ahí no pudieron pagar el colectivo. Esos gestos no me los olvido. Gracias a todos ustedes”, les dijo.