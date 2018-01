El papa Francisco no habló sobre abusos en el Sodalicio

El 76% de peruanos, según una encuesta de El Comercio-Ipsos, esperaba que el papa Francisco ofreciera disculpas por los abusos sexuales cometidos por religiosos. Sin embargo, el pontífice prefirió no pronunciarse sobre ese tema durante su visita al Perú.



Cabe recordar que el Ministerio Público ha pedido nueve meses de prisión preventiva para el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), Luis Figari, y otros tres ex dirigentes de esa organización acusados de cometer o encubrir abusos sexuales, físicos y psicológicos contra menores y jóvenes.

Los ultrajes contra ex sodálites fueron revelados en el libro “Mitad monjes mitad soldados”, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, en el 2015.

Las víctimas que denunciaron los abusos en el interior de esta organización religiosa siempre cuestionaron la decisión del Papa de –según ellos– “blindar” y “proteger” a Figari, sobre todo cuando el Vaticano calificó de “actos pecaminosos” las violaciones que habría cometido contra menores.

Sin reunión

La periodista Paola Ugaz remarcó que no se envió ninguna carta al Papa para solicitarle una reunión con las víctimas del SVC debido a que, a diferencia de Chile –con el Caso Karadima–, en el Perú aún no hay una organización de ex sodálites abusados.