La relación del papa Francisco con el Perú está marcada no solo por su visita en el 2018, sino también por sus decisiones en emblemáticos casos, como el del cardenal Juan Luis Cipriani y del Sodalicio de Vida Cristiana, la cual quedó suprimida hace una semana tras las denuncias sobre abusos físicos, sexuales y psicológicos cometidos por sus principales representantes contra algunos de sus miembros. Este hecho representa una de las últimas acciones que realizó Jorge Bergoglio antes de morir .

El Sodalicio llegó a su fin el pasado 14 de abril cuando se firmó el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical en la sede del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el Vaticano, en presencia de sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio.

Papa Francisco en Perú. El pontífice fue saludado por una multitud en las calles de Lima en el 2018. (Foto: Agencia Andina)

A la supresión del Sodalicio se suma la extinción de todos los grupos religiosos fundados por Luis Fernando Figari, como la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR), las Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana.

El monseñor Jordi Bertomeu Farnós fue nombrado como comisario apostólico y se abocará a las tareas de la supresión. La doctora Milagros Revilla Izquierdo, constitucionalista y canonista, explicó a El Comercio que él se encargará, en primer lugar, de garantizar que los bienes de la suprimida organización sirvan para resarcir a las víctimas. “La finalidad indiscutible del trabajo del comisario es velar para que las víctimas sean resarcidas con respecto al daño psicológico y espiritual y, en su momento, sean asistidas materialmente. Por eso debe velar para que los bienes del Sodalicio, aquellos que ellos no lograron cambiar de dueño buscando que no sean eclesiales, sean destinados a este fin”, expresó.

Paola Ugaz: "El Sodalicio como organización ya no existe y todo eso es gracias al papa Francisco"

La supresión del Sodalicio representa el primer caso en el que, en más de dos mil años de la historia de la Iglesia Católica, se extingue a una organización religiosa por abusar de sus miembros y por carecer de carisma fundacional, indicó a El Comercio la periodista Paola Ugaz, quien destacó el protagonismo del papa Francisco en ese hecho.

“El testamento del papa Francisco será innumerable en muchos temas, pero en el caso de cómo se combatió desde el Vaticano el abuso de las organizaciones es inmenso porque, por vez primera, en más de dos mil años de historia la iglesia católica suprimió una organización por abusar de sus miembros y por carecer del carisma fundacional”, expresó Ugaz.

Periodista Paola Ugaz. (Foto: Carlos Chunga)

Además, remarcó que a lo largo de la historia del Sodalicio ocurrieron hechos que mellaron su situación. Recordó que, en 2007, Daniel Murguía Ward, miembro de dicha sociedad de vida apostólica, fue detenido por la Policía al ser acusado de intentar tener sexo con un menor de edad en un hotel de la plaza San Martín, en el Centro de Lima.

Tras ello, en el 2015, en el libro ”Mitad monjes, Mitad soldados” se dieron a conocer los abusos de esta organización, lo que representó, según dijo la periodista, una primera clarinada de alerta para el Vaticano sobre lo que pasaba en el Perú en el tema Sodalicio. El interés del papa Francisco por el caso se incrementó tras sus visitas a Chile y Perú, en el 2028.

Paola Ugaz recuerda la empatía y la receptividad que tuvo de Jorge Bergoglio cuando se reunieron, el 10 de noviembre del 2022, para ponerle de conocimiento los procesos judiciales que les había entablado el Sodalicio a ella y a los periodistas Daniel Yovera y Pedro Salinas por investigar sus propiedades e inversiones. Fue en esa circunstancia que le pidió al Sumo Pontífice que enviara una misión para que investigue el caso.

Periodista y Papa Francisco se reunieron en el Vaticano la mañana de ayer. Foto: Paola Ugaz

“El papa, con mucha empatía, nos escucha y ocho meses después manda esta misión formada por el obispo de Malta, monseñor Charles Jude Scicluna, y el monseñor Jordi Bertomeu. Esa misión hizo que la historia cambie del día a la noche. Gracias a la llegada de esa misión, en junio del 2023, entrevistan a todos los líderes del Sodalicio, entrevistan a los periodistas, a las víctimas, y entrevistan a los comuneros de Piura afectados por la pérdida de su terreno en Piura”, precisó.

“Una de las primeras decisiones del papa Francisco es la destitución de José Antonio Eguren como arzobispo de Piura y Tumbes, esa destitución hace que el Sodalicio se dé cuenta que esta investigación del papa Francisco iba en serio. Luego, expulsan a Figari, al cual no le había pasado absolutamente nada, y después destituyen a Jaime Baertl, el número uno de la organización”, agregó.

Ugaz aseguró que el papa Francisco tomó mayor interés en el caso Sodalicio cuando esta organización denunció a los integrantes de la misión que envió al Perú y que eso, finalmente, pesó en su decisión de suprimirla.

“La semana pasada, el Sodalicio como organización se suprimió, ya no existe, y todo eso es gracias al papa Francisco, todo eso se hizo gracias a un papa que escuchó a los periodistas, que leyó los libros, que siguió la investigación. Si no hubiera sido por él, esta buena noticia para la Iglesia y sus sobrevivientes no estarían siendo dadas”, expresó.

"Fue un papa comprometido con la investigación de los abusos", recuerda Pedro Salinas

El periodista y escritor Pedro Salinas, autor del libro “La verdad nos hizo libres” (Debate, 2025), consideró que no se hubiera podido investigar y suprimir al Sodalicio si es que otro sumo pontífice diferente al papa Francisco hubiera estado al frente del Vaticano, por lo que resaltó la figura de Jorge Bergoglio en la resolución de este caso.

Recordó que este tema se inició en el año 2000, cuando José Enrique Escardó hizo las primeras denuncias sobre los abusos perpetrados por los integrantes del Sodalicio. Luego, la publicación del libro “Mitad monjes, Mitad soldados”, de su autoría junto a la colaboración de Paola Ugaz, y la versión de los chilenos James Hamilton, José Murillo y Juan Carlos Cruz, víctimas del sacerdote católico chileno Fernando Karadima, acentuaron, a partir del 2018, el interés del papa Francisco sobre el caso Sodalicio.

“En este papa sí confiaba porque me ha parecido un papa comprometido con la investigación de los abusos a partir del año 2018. Entre el 2013 y 2018, en los primeros cinco años de pontificado, no era aparentemente muy consciente del cáncer que ya había metástasis en la institución. Es a raíz de la visita a Chile y Perú en la que él toma conciencia a cabalidad de este fenómeno, particularmente luego de la invitación que hace a los tres chilenos James Hamilton, José Murillo y Juan Carlos Cruz a su casa de Santa Marta, en el Vaticano, y es ahí cuando se produce una conversión por parte del papa Francisco”, manifestó a El Comercio.

Pedro Salinas expuso todos los abusos que ocurrían en el Sodalicio en el libro "Mitad monjes, Mitad soldados". (Fotos: El Comercio/ Difusión)

Salinas remarcó que la investigación y supresión del Sodalicio tomó más de siete años debido a las maniobras que hubo en el proceso, incluso recordó que dicha sociedad de vida apostólica trató de distintos modos, en las últimas semanas, de retrasar la firma de su supresión.

“En la etapa final el Sodalicio o sus directivos han tratado de postergar la firma lo más que han podido hasta que Simona Brambilla, por encargo del propio papa, le pone fecha. Si el Vaticano entraba en el juego del Sodalicio, lo más probable es que no se hubiese producido lo que se llama la intimación, que es la firma por parte de los suprimidos”, aseveró.

Salinas destacó el papel de Francisco en las investigaciones y sanciones sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia, pero consideró que se debe avanzar y planteó reformas en el Código de Derecho Canónico y que los obispos deberían tener un rol más proactivo en actuar ante las denuncias sobre esos temas.

Por su parte, José Enrique Escardó, una de las víctimas del caso Sodalicio, indicó que “la supresión del Sodalicio y su significado para las víctimas, después de 25 años de no ser escuchadas, será uno de los legados del papa Francisco, por su significado histórico. Espero que su sucesor complete lo que le faltó: instaurar políticas para combatir la violencia sexual en la Iglesia”.

¿De qué murió el papa Francisco?

El papa Francisco falleció este lunes con 88 años de edad a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible, según informó el Vaticano en su parte de defunción.

El documento, firmado por el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, certifica que la muerte se produjo a las 7:35 horas locales (5:35 GMT) del 21 de abril en su apartamento, la residencia vaticana Casa Santa Marta.

Francisco murió tras permanecer internado en el hospital Gemelli de Roma durante 38 días, hasta el pasado 23 de marzo.

El papa Francisco, que sigue convaleciente por sus problemas de salud, apareció sin que estuviera previsto ante los fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, al término de la misa del Domingo de Ramos, la celebración que marca el inicio de la Semana Santa. (Foto: Agencia EFE/Fabio Frustaci) / FABIO FRUSTACI

Según su historial, Francisco había padecido un episodio de insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía bilateral microbiótica, así como una bronquitis múltiple, hipertensión y diabetes. La defunción ha sido constatada mediante un electrocardiograma.

“Declaro que las causas de la muerte según mi ciencia y conciencia son las indicadas”, se lee en el boletín.