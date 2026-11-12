Durante su discurso en la vigilia de oración ante más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional, el papa León XIV les pidió no conformarse con vivir siguiendo lo que otros esperan de ellos y aprender a reconocer y seguir la voz de Dios en sus acciones.

En su alocución les pidió “apasionarse” por todo lo que merece la pena, “por lo que es verdadero, bueno y bello”, además de cultivar sus talentos y “descubrir la riqueza de su cultura”. Incluso les instó a atreverse a emprender “proyectos generosos”.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, expresó.

El papa León XIV fue ovacionado por más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

El Santo Padre también pidió a los jóvenes acudir a Jesús en sus momentos de sufrimiento y hablarle con sinceridad. También les pidió buscar la compañía de quienes los quieren, “ya que hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga”.

“Todos nos preguntamos qué hacer con nuestra vida y a quién vale la pena entregarle lo mejor de nosotros. Hay respuestas que sólo descubrimos cuando nos atrevemos a caminar con Jesús. San Pablo recuerda que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. Antes de que existiéramos, ya éramos amados por Él”, subrayó.

El papa León XIV saludando a más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

“A veces nos preguntamos si seguir la voluntad de Dios implica renunciar a nuestros sueños. De ese temor puede nacer una sospecha todavía más peligrosa: creer que Dios nos priva de algo y que para disfrutar plenamente de la vida necesitamos experimentar también el pecado”, agregó.

León XIV también recordó la figura del papa Benedicto XVI, quien afirmó que “el mal envenena siempre” y les pidió a los jóvenes no dejarse engañar, pues aquello que nos hace daño no da felicidad.

En la actividad el papa León XIV escuchó los testimonios de tres jóvenes. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

“Lo importante es aprender a reconocer la voz del Señor. Por eso queridos jóvenes, reserven momentos de silencio ante el Santísimo para encontrarse con él. Háblenle de sus proyectos y déjense interrogar por su palabra. No tengan miedo de preguntarle qué espera de ustedes”, enfatizó.

“A algunos los llamará al sacerdocio o a la vida consagrada; a otros, al matrimonio y a formar una familia. Todos están llamados a poner sus capacidades al servicio de los demás. Quizás alguno piense que ha cometido demasiados errores, que ya es tarde para comenzar de nuevo, yo quisiera decirle: mira a Jesús, él conoce tu historia y sigue invitándote a caminar con él”, añadió.

En la actividad el papa León escuchó los testimonios de tres jóvenes: Joao Meza, estudiante de medicina y danzante; Emily Milagros Mercedes Herrera Marco, catequista de la diócesis de Carabayllo y Luzbinda Ramos Zurita, de las Hermanas Ursulinas Hijas de María Inmaculada.