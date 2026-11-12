El papa León XIV se dirigió ante más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
El papa León XIV se dirigió ante más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Por Redacción EC

Durante su discurso en la vigilia de oración ante más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional, el papa León XIV les pidió no conformarse con vivir siguiendo lo que otros esperan de ellos y aprender a reconocer y seguir la voz de Dios en sus acciones.

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