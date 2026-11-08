El Comercio inauguró este domingo 8 de noviembre en el Callao un mural en homenaje al papa León XIV, a pocos días de la llegada del pontífice al Perú como parte de una gira por Sudamérica.
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