El Comercio inauguró mural del papa León XIV en el Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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El Comercio Mural papa León XIV Callao
  • El Comercio inauguró mural del papa León XIV en el Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    El Comercio inauguró mural del papa León XIV en el Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    El Comercio inauguró mural del papa León XIV en el Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Vecinos y familias del primer puerto acompañaron la inauguración oficial de la obra de arte. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Vecinos y familias del primer puerto acompañaron la inauguración oficial de la obra de arte. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Vecinos y familias del primer puerto acompañaron la inauguración oficial de la obra de arte. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, estuvo presente en la inauguración. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, estuvo presente en la inauguración. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, estuvo presente en la inauguración. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Mural reúne escenas de la vida cotidiana del Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Mural reúne escenas de la vida cotidiana del Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Mural reúne escenas de la vida cotidiana del Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Inauguración del mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Inauguración del mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Inauguración del mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • El mural representa una historia de gratitud hacia Robert Prevost. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    El mural representa una historia de gratitud hacia Robert Prevost. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    El mural representa una historia de gratitud hacia Robert Prevost. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Inauguración del mural en homenaje a Robert Prevost. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Inauguración del mural en homenaje a Robert Prevost. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Inauguración del mural en homenaje a Robert Prevost. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La instalación culminó el lunes 2 de noviembre, tras cerca de 40 días de trabajo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La instalación culminó el lunes 2 de noviembre, tras cerca de 40 días de trabajo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La instalación culminó el lunes 2 de noviembre, tras cerca de 40 días de trabajo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • En la inauguración participaron el alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga, y el director periodístico de El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    En la inauguración participaron el alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga, y el director periodístico de El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    En la inauguración participaron el alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga, y el director periodístico de El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • No faltaron los selfies durante la inauguración. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    No faltaron los selfies durante la inauguración. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    No faltaron los selfies durante la inauguración. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La obra está ubicada en el cruce de la avenida Costanera con el jirón Loreto. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La obra está ubicada en el cruce de la avenida Costanera con el jirón Loreto. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La obra está ubicada en el cruce de la avenida Costanera con el jirón Loreto. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Mural en homenaje al papa León XIV en el Callao mide 167 metros. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Mural en homenaje al papa León XIV en el Callao mide 167 metros. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Mural en homenaje al papa León XIV en el Callao mide 167 metros. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • El Comercio impulsó la iniciativa en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    El Comercio impulsó la iniciativa en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    El Comercio impulsó la iniciativa en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Los vecinos participaron durante la inauguración del mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Los vecinos participaron durante la inauguración del mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Los vecinos participaron durante la inauguración del mural en homenaje al papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Por Redacción EC

El Comercio inauguró este domingo 8 de noviembre en el Callao un mural en homenaje al papa León XIV, a pocos días de la llegada del pontífice al Perú como parte de una gira por Sudamérica.

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