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Resumen

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Las autoridades eclesiásticas, el Gobierno y empresas privadas coordinaron las medidas de seguridad, atención médica y prevención de emergencias durante la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre. (Foto: EFE)
Las autoridades eclesiásticas, el Gobierno y empresas privadas coordinaron las medidas de seguridad, atención médica y prevención de emergencias durante la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre. (Foto: EFE)
Por Joel Dávila Quiñonez

Quedan tan solo 13 días para que el Papa León XIV llegue al Perú para la alegría de millones de fieles que lo esperan con ansias desde su proclamación como Sumo Pontífice. De acuerdo a las autoridades eclesiásticas, el Estado y la empresa privada, todo está listo para recibir al Santo Padre con la seguridad que ello amerita gracias a un plan coordinado que tiene por finalidad evitar incidentes y proteger la integridad de los fieles.

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