Quedan tan solo 13 días para que el Papa León XIV llegue al Perú para la alegría de millones de fieles que lo esperan con ansias desde su proclamación como Sumo Pontífice. De acuerdo a las autoridades eclesiásticas, el Estado y la empresa privada, todo está listo para recibir al Santo Padre con la seguridad que ello amerita gracias a un plan coordinado que tiene por finalidad evitar incidentes y proteger la integridad de los fieles.

Indeci tendrá un papel clave a la hora de evitar emergencias durante la presencia del papa León XIV en nuestro país. (Foto: Industrias San Miguel)

¿Cómo avanzan los preparativos para la llegada de León XIV?

En ese sentido la Conferencia Episcopal Peruana llevó a cabo una presentación en la que anunció los avances relacionados a esta visita a nuestro país entre los días 11 al 16 de noviembre en las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Monseñor Guillermo Inga, coordinador nacional de la visita del papa León XIV en el Perú, aseguró que el país está preparado para su llegada, a la vez de mencionar al cuerpo de voluntarios que llevarán por nombre “amigos de León”, los cuales han sido seleccionados y preparados por la Policía Nacional y por miembros del Instituto de Defensa Civil (Indeci).

El papa León XIV visitará el Perú entre los días 11 y 16 de noviembre de 2026. (Foto: EFE)

Walter Gonzáles Espinoza, especialista en gestión de riesgo de desastres del Indeci reveló que en todas las ciudades que visitará León XIV se implementará un Sistema de Comando de Incidentes para gestionar la respuesta ante emergencias, cuya acción más próxima será un simulacro para el 4 de noviembre.

“Se va a realizar en la Base Aérea Las Palmas, donde hay un aforo para 1,2 millones de personas. Estos ensayos son la puesta en ejecución de los planes de seguridad que se trazaron. Se realizará solo con las cabezas, con los líderes para establecer las capacidades de reacción de las autoridades, pero también la nuestra propia”, explicó.

Asimismo, el Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) de Indeci será el encargado de la prevención de riesgos, así como asesorar en esta materia a los funcionarios presentes y cuyo accionar se verá respaldado con el cuerpo de voluntarios, la PNP, el Cuerpo General de Bomberos y Essalud.

En Lima, León XIV se presentará en la Base Aérea Las Palmas, con capacidad para 1,2 millones de personas. (Foto: Ministerio de Defensa)

Julio Mijichich Loli, director general de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, aseguró que su sector está desplegando la llamada “Operación León” que, de la mano de otras entidades (incluidas la Marina de Guerra y el Ejército) serán el “primer escudo de protección a la salud de los asistentes en la bienvenida al Papa”.

En ese sentido, aseguró que se desplegarán: 4,111 recursos humanos para todas las actividades, pues se espera una asistencia que supere las 3.400.000 personas. 93 puestos médicos de avanzada, 192 puntos de hidratación, así como soporte aéreo a manos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Dirección Aérea de la PNP

“El Minsa, a través del SAMU tiene un equipo de trabajo médico aerotransportado en convenio con la FAP, quienes dotarán de aviones, lo mismo que el Ejército y la DIRAVPOL de la Policía. De haber evacuaciones estas se darán en los EC-145 (helicópteros ligeros) y otras unidades de transporte que se requieran”.

Autoridades eclesiásticas, estatales y el sector privado suman esfuerzos para que la visita de León XIV sea inolvidable. (Foto: Joel Dávila)

El aporte de la empresa privada

El sector privado no se ha quedado atrás y suma esfuerzo ante la llegada del papa León XIV. Hans Añaños, gerente general de Industrias San Miguel, reveló que aportarán más de 4 millones de botellas que se entregarán gratuitamente a los fieles para que se mantengan hidratados, sobre todo por el extremo calor.

En ese sentido, darán 1,800,000 botellas en Lima (Estadio Nacional, Base Aére Las Palmas, Plaza de Armas), 1,284,000 en Chiclayo (Pampas de Pimentel, voluntarios del Colegio Santo Toribio de Mogrovejo), 489,000 en Cusco (Sacsayhuamán, Plaza de Armas) y 218,000 en Pucallpa (Malecón Puerto Callao, atención a voluntarios).

Las botellas que se repartirán serán una edición especial con motivo del arribo de León XIV, las cuales no tendrán una distribución comercial posterior.

Edición especial del agua que se repartirá a los fieles que asistan a acompañar al Papa León XIV en su recorrido por el Perú. (Foto: Industrias San Miguel) / Fabrica360

Maribel Robles, gerente de la Red Prestacional AUNA Perú, reveló que su institución contribuirá con apoyo médico con capacidad asistencial médica conformado por doctores y enfermeros durante los días que tome la visita de León XIV. Además, colocarán ambulancias en Lima y Chiclayo, pero también con respaldo hospitalario con el centro de alta complejidad en la capital, el cual dispone de un helipuerto acondicionado para evacuaciones aerodinámicas.

Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú, se comprometió a brindar conectividad fija y móvil en todos los puntos donde se encuentre el Santo Padre: “vamos a desplegar infraestructura y tecnología para asegurar la conectividad en cada punto, las sedes, salas de prensa. Estamos trabajando para que la transmisión de medios nacionales e internacionales sea la mejor, pues será algo visto en todo el mundo”.

¿Cómo conseguir entradas para ver a León XIV?

El Arzobispado de Lima dio a conocer que para la misa de clausura del papa León XIV del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas se habilitarán entradas digitales gratuitas en el portal de Ticketmaster los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Lo único que debes hacer es:

Crear una cuenta en Ticketmaster.

Buscar el evento oficial como “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas” o por medio de enlaces directos.

Al momento de seleccionar la entrada debes escoger la opción “Público general”.

Puedes adquirir una entrada para ti y hasta 7 acompañantes.

Elige tu ubicación en el mapa según disponibilidad.

Registra los datos de cada asistente con nombres, apellidos, número de Documento Nacional de Identidad (extranjeros con pasaporte o carné de extranjería).

Descarga las entradas, los boletos digitales tienen código QR que deberás imprimirlos o mostrarlos desde tu dispositivo móvil.

Ticketmaster se encargará de la administración de boletos para la misa de clausura de León XIV en la Base Aérea Las Palmas el 16 de noviembre. (Foto: papaleonenperu.gob.pe)

Respecto a otras ciudades como Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el programa no ha sido publicado hasta el momento, por lo que los días por sede están pendientes de confirmación por la diócesis local y/o de la organización encargada de la visita.

Cuidados que recomiendan la autoridades para la llegada de León XIV

Sin duda alguna, la llegada del papa León XIV al Perú será un evento multitudinario donde peruanos de todas las edades asistirán ante la presencia del Santo Padre y, como sucede con la procesión del Señor de los Milagros, esta visita estará caracterizada no solo por aglomeraciones, sino también por el intenso calor. Por ello, es importante tomar precauciones.

Si es una persona con una enfermedad o tratamiento de una, tome su medicación y porte las que corresponda en las largas jornadas durante la visita. Si tiene síntomas como fiebre, malestar, trate de evitar su participación en el evento.

El agua y la vestimenta serán cruciales: “tomen agua, coman ligero. El sol y las olas de calor golpean fuerte, pero, también eviten prendas de color oscuro, pues atraen los rayos solares. Evitan colores negro, rojo y azul, vayan con telas ligeras y de manga larga”, comentó Julio Mijichich.