Así se vivió la mañana el segundo día del papa León XIV en el Perú, recorriendo las calles de Lima.
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El papa León XIV por las principales calles de Lima para acudir a sus primeras actividades del segundo día en el Perú. (Fotos: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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El papa León XIV saluda desde el papamóvil a los cientos de fieles que salieron a saludarlo en el Centro Histórico de Lima. (Fotos: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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El Papa recibiendo el cálido saludo de la multitud en Lima. (Fotos: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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El papa León XIV recorre en el papamóvil las calles del Cercado de Lima. (Fotos: César Bueno / @photo.gec)
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El papa León XIV salió de la Nunciatura Apostólica y abordó el papamóvil en el Centro Cívico. (Fotos: César Bueno / @photo.gec)
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Miles de fieles llegaron a la ruta que recorrería el Papa en camino hacia el Centro Histórico de Lima. (Fotos: César Bueno / @photo.gec)
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Fieles persiguiendo el papamóvil para recibir el saludo del Santo Padre que llegó desde el Vaticano a su Gira Sudamericana. (Fotos: César Bueno / @photo.gec)
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El cordón policial supervisó el traslado del papa León XIV a lo largo de las calles de Lima. (Fotos: César Bueno / @photo.gec)
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El papa León XIV en su traslado hacia el Palacio Arzobispal saludó a miles de fieles en las calles. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
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El Pontífice tuvo paradas previas en la Iglesia de las Nazarenas y la Municipalidad de Lima. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
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Se trata del segundo día de actividades del papa León XIV en el Perú. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
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El papa León XIV arribando al Palacio Arzobispal para una reunión con obispos. (Fotos: Mario Zapata / @photo.gec)
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El papamóvil permitió que el Pontífice salude y reciba muestras de aprecio en el Cercado de Lima. (Fotos: Mario Zapata / @photo.gec)
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Obispos peruanos esperando al Santo Padre y a su comitiva en el Palacio Arzobispal. (Fotos: Mario Zapata / @photo.gec)
Así se vivió la mañana el segundo día del papa León XIV en el Perú, recorriendo las calles de Lima.