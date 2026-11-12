Cerca de 60.000 personas acudieron al estadio Nacional para presenciar la vigilia de jóvenes, como parte de la visita del papa León XIV al Perú; sin embargo, uno de los asistentes se robó las miradas previo a la ceremonia cuando fue captado trabajando frente a su laptop: “Sino me descuentan”.

Mientras decenas de miles de fieles, entre las gradas y el campo del recinto, aguardaban a la llegada del Santo Padre, uno en particular destacó al ser visto frente a la pantalla de su laptop, al parecer, culminando con jornada laboral.

Al instante, las cámaras de Latina abordaron al hombre y este explicó: “Qué hago, sino me descuentan”. Las risas de la reportera, presentadores y el público cerca al incidente no tardaron en aparecer por la peculiar respuesta.

Consultado por la imagen, el sujeto confesó que apoyaba a su pareja con sus labores del trabajo: “Como se fue al baño, me dijo ‘abre mi laptop y envía un correo’”.

A los segundos, su enamorada empezó a llamarlo, lo que supone la veracidad de su relato.

En redes sociales no faltaron los emojis de risas y comentarios sobre lo sucedido. “Dios quiso ayudar por eso se cayó Outlook”, escribieron a propósito de la caiga del servicio de mensajería de Microsoft más temprano.

“Hacemos el esfuerzo de trabajar y apoyar. Todo guiado por la fe y la esperanza”, comentó otra usuaria de Instagram sobre el esfuerzo del muchacho.

“Soy ese”, “yo también” o “no me descuenten” también fueron comentarios que más se repitieron en la plataforma.

Mensaje a los jóvenes

El papa León XIV tomó la palabra durante la vigilia de jóvenes realizado en el estadio Nacional de Lima, luego de presenciar testimonios de fieles que narraron sus experiencias cercanas a la soledad. Les pidió “apasionarse” por todo lo que merece la pena, “por lo que es verdadero, bueno y bello”, además de cultivar sus talentos y “descubrir la riqueza de su cultura”.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, destacó el Sumo Pontífice.

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El papa León XIV defendió este jueves 12 de noviembre en Perú una "reparación" frente a los "abusos" cometidos en la Iglesia y denunció la violencia contra las mujeres, reflejo de una "mentalidad machista" que todavía permea la sociedad. (AFP)

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