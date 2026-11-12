Un asistente a la vigilia de jóvenes del papa León XIV es captado frente a su laptop en el estadio Nacional, el 12 de noviembre de 2026. (Captura de Latina)
Un asistente a la vigilia de jóvenes del papa León XIV es captado frente a su laptop en el estadio Nacional, el 12 de noviembre de 2026. (Captura de Latina)
Por Redacción EC

Cerca de 60.000 personas acudieron al estadio Nacional para presenciar la vigilia de jóvenes, como parte de la visita del papa León XIV al Perú; sin embargo, uno de los asistentes se robó las miradas previo a la ceremonia cuando fue captado trabajando frente a su laptop: “Sino me descuentan”.

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