El papa León XIV saludando a millones de personas en su recorrido por Lima en el papamóvil. (Fernando Sangama / @photo.gec)
El papa León XIV saludando a millones de personas en su recorrido por Lima en el papamóvil. (Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV cumple una nutrida agenda en Lima este jueves 12 de noviembre. Entre sus actividades, se han programado encuentros con la Iglesia y los fieles en el Centro Histórico de la capital y en el Estadio Nacional.

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