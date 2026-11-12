El papa León XIV cumple una nutrida agenda en Lima este jueves 12 de noviembre. Entre sus actividades, se han programado encuentros con la Iglesia y los fieles en el Centro Histórico de la capital y en el Estadio Nacional.

El Sumo Pontífice sale a las 8:30 a.m. de la Nunciatura Apostólica en un vehículo hacia el Cercado de Lima. El trayecto contempla el paso por la Av. Salaverry y el Jr. Washington antes de la llegada al Santuario de Las Nazarenas a las 9:00 a.m.

El papa León XIV acude a las 9:30 a.m. a la capilla del Palacio Arzobispal para una reunión con los obispos. A las 10:20 a.m. el Pontífice encabeza el rezo de la Hora Media ante sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Lima.

El papa León XIV arribó al Perú desde Argentina este 11 de noviembre. (César Campos / @photo.gec)

La jornada continúa a las 11:30 a.m. con una presentación en la plaza frente a la Catedral. Por la tarde, la agenda prevé la vigilia a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional y una cena a las 8:00 p.m. en la Nunciatura Apostólica.

Papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima este 12 de noviembre

El evento “Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” reunirá a unas 15.000 personas en la Plaza Mayor de Lima. Julio Casas, organizador de la actividad, afirmó a El Comercio que los asistentes “están vinculados a la pastoral familiar, pastoral social, al trabajo de Cáritas, y a otras organizaciones”.

El cardenal Carlos Castillo iniciará la reunión que incluye testimonios sobre el rol de la mujer, la familia, la inseguridad y la migración. La jornada en la plaza cuenta con la participación de la cantante Susana Baca y el mensaje del Papa León XIV.

El papa León XIV durante un balconazo desde la Nunciatura al finalizar su primer día en el Perú. (Julio Reaño / @photo.gec)

Mario Casaretto, funcionario de la Municipalidad de Lima, informó que el espacio abarca los sectores A y B con accesos por los jirones de la Unión, Callao y Conde de Superunda. El ingreso exige la presentación de un código QR y el documento de identidad de cada participante.

Papa León XIV en el Estadio Nacional en la agenda de Lima

La vigilia de oración encabezada por el papa León XIV congregará a 52.000 personas de 16 a 35 años en el Estadio Nacional entre las 6:00 p.m. y las 7:30 p.m. Las puertas del recinto abren a las 11:00 a.m. y cierran a las 5:00 p.m. para permitir el desplazamiento de la comitiva.

Los asistentes ingresarán con entradas de Teleticket y su documento de identidad por los sectores de tribunas y campo. Los asistentes de 16 y 17 años podrán ingresar con un adulto y una declaración jurada de autorización de sus tutores.

La Municipalidad de Lima aplicará cortes de tránsito desde las 10:00 a.m. en las avenidas junto al recinto. En paralelo, el Ministerio de Salud desplegará 16 ambulancias y 850 profesionales de la salud, mientras la salida del público inicia a las 8:00 p.m. con buses del Metropolitano y los corredores Azul y Morado.