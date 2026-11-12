El papa León XIV cumple una nutrida agenda en Lima este jueves 12 de noviembre. Entre sus actividades, se han programado encuentros con la Iglesia y los fieles en el Centro Histórico de la capital y en el Estadio Nacional.
El papa León XIV cumple una nutrida agenda en Lima este jueves 12 de noviembre. Entre sus actividades, se han programado encuentros con la Iglesia y los fieles en el Centro Histórico de la capital y en el Estadio Nacional.
El Sumo Pontífice sale a las 8:30 a.m. de la Nunciatura Apostólica en un vehículo hacia el Cercado de Lima. El trayecto contempla el paso por la Av. Salaverry y el Jr. Washington antes de la llegada al Santuario de Las Nazarenas a las 9:00 a.m.
El papa León XIV acude a las 9:30 a.m. a la capilla del Palacio Arzobispal para una reunión con los obispos. A las 10:20 a.m. el Pontífice encabeza el rezo de la Hora Media ante sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Lima.
La jornada continúa a las 11:30 a.m. con una presentación en la plaza frente a la Catedral. Por la tarde, la agenda prevé la vigilia a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional y una cena a las 8:00 p.m. en la Nunciatura Apostólica.
Papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima este 12 de noviembre
El cardenal Carlos Castillo iniciará la reunión que incluye testimonios sobre el rol de la mujer, la familia, la inseguridad y la migración. La jornada en la plaza cuenta con la participación de la cantante Susana Baca y el mensaje del Papa León XIV.
Mario Casaretto, funcionario de la Municipalidad de Lima, informó que el espacio abarca los sectores A y B con accesos por los jirones de la Unión, Callao y Conde de Superunda. El ingreso exige la presentación de un código QR y el documento de identidad de cada participante.
Papa León XIV en el Estadio Nacional en la agenda de Lima
La vigilia de oración encabezada por el papa León XIV congregará a 52.000 personas de 16 a 35 años en el Estadio Nacional entre las 6:00 p.m. y las 7:30 p.m. Las puertas del recinto abren a las 11:00 a.m. y cierran a las 5:00 p.m. para permitir el desplazamiento de la comitiva.
Los asistentes ingresarán con entradas de Teleticket y su documento de identidad por los sectores de tribunas y campo. Los asistentes de 16 y 17 años podrán ingresar con un adulto y una declaración jurada de autorización de sus tutores.
La Municipalidad de Lima aplicará cortes de tránsito desde las 10:00 a.m. en las avenidas junto al recinto. En paralelo, el Ministerio de Salud desplegará 16 ambulancias y 850 profesionales de la salud, mientras la salida del público inicia a las 8:00 p.m. con buses del Metropolitano y los corredores Azul y Morado.