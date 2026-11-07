Resumen

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En ese momento, León XIV recibió quizá el pedido más importante a bordo: bendecir a todos los peruanos. El pontífice no dudó: cerró los ojos y, frente a las cámaras, impartió su bendición al Perú a 30.000 pies de altura. Foto: GEC.
En ese momento, León XIV recibió quizá el pedido más importante a bordo: bendecir a todos los peruanos. El pontífice no dudó: cerró los ojos y, frente a las cámaras, impartió su bendición al Perú a 30.000 pies de altura. Foto: GEC.
Por Juan Pablo León Almenara

Una hora después del despegue, con Roma ya atrás de él y América del Sur todavía al otro lado del océano, León XIV pidió un micrófono. Solicitó conectarlo al audio de la cabina del avión y habló a los 83 periodistas que lo acompañaban. El Papa agradeció el trabajo de la prensa y destacó la importancia del periodismo. También agradeció a sus médicos y dijo que estaba “in good shape”; es decir, en muy buena forma. Así, el representante de Dios en la Tierra empezaba su primer vuelo de la gira por tres países de América Latina.

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