El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se vienen realizando las investigaciones técnicas para esclarecer las fallas de audio y video registrados durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Surco.

En un comunicado publicado en su cuenta en “X”, lamentó los problemas técnicos producidos en algunos sectores del lugar del evento que dificultaron que fieles presentes pudieran seguir con normalidad el rito religioso este lunes 16 de noviembre.

La Cancillería peruana mencionó que para este evento se contrató a dos empresas proveedoras, una a cargo de las torres de sonido y video distribuidas en el evento, y otra a cargo de los grupos electrógenos que las abastecían de energía para la correcta transmisión.

“Se vienen realizando las investigaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos”, manifestó.

“Las referidas contrataciones contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República”, agregó al señalar que informará “oportunamente” sobre los resultados de estas investigaciones.

📄Comunicado oficial: Sobre los inconvenientes técnicos durante la Santa Misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas https://t.co/aiN1SgnKi0 https://t.co/aALAMY4qZl — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 17, 2026

Como se recuerda, durante la celebración, un grupo importante de personas se retiró del recinto por la puerta 11 durante el inicio e la ceremonia debido a que en este sector no contaban con equipos de sonido ni pantallas encendidas para seguir la ceremonia religiosa.

Según pudo confirmar El Comercio, los fieles que se encontraban en esta zona manifestaron su malestar al no poder escuchar las palabras del Santo Padre ni observar el desarrollo de la misa. Ante esta situación, muchos optaron por abandonar las instalaciones.

Cabe destacar que, pese a estos inconvenientes, la ceremonia se realizó sin retrasos. Además, esta visita apostólica llevó al Sumo Pontífice a reencontrarse con distintas comunidades del país.

La masiva concurrencia también generó dificultades en los accesos a la Base Aérea Las Palmas. En medio de la aglomeración y la presión de las personas que buscaban ingresar al recinto, un grupo de asistentes terminó derribando la puerta 3, lo que ocasionó inconvenientes y momentos de tensión.