El papa León XIV recordó los versos de un vals criollo para destacar la belleza y diversidad cultural del Perú y se unió al canto de “Contigo Perú” junto a miles de fieles durante el encuentro “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, realizado este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, frente a la Catedral.

Durante su intervención, el pontífice hizo referencia a la canción “Y se llama Perú”, compuesta por Augusto Polo Campos, para describir la riqueza geográfica del país.

“Perú es un país bellísimo, precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional. Como cantamos en un vals criollo: Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú ”, expresó.

Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz... 🎵🎶🇵🇪 https://t.co/BubgoqTRTr — Arzobispado de Lima (@arzolima) November 12, 2026

Sus palabras provocaron una ovación entre los asistentes, quienes respondieron con gritos de “¡El papa es peruano!”. La referencia musical fue uno de los momentos más celebrados de la actividad, que reunió a religiosos y representantes de distintos sectores de la sociedad peruana.

Al finalizar su discurso y luego de pronunciar la frase “Dios bendiga al Perú”, los parlantes reprodujeron los acordes de “Contigo Perú”, emblemática canción también compuesta por Augusto Polo Campos en 1977. Miles de personas comenzaron a entonar el tema al unísono en la Plaza Mayor.

"Unida la Costa, unida la Sierra, unida la Selva, contigo Perú" 🇵🇪 ¡Viva el Papa León XIV! Papa León XIV y Cardenal Castillo cantan juntos el vals "Contigo Perú" https://t.co/pdzsdQPmDc — Arzobispado de Lima (@arzolima) November 12, 2026

El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, se sumó al canto y abrazó al santo padre mientras lo invitaba a participar. León XIV siguió el gesto y pronunció parte del estribillo junto a los asistentes, en medio de los aplausos y muestras de afecto de los presentes.

La actividad se desarrolló frente a la Catedral de Lima como parte de la agenda del segundo día de visita del pontífice al Perú, que incluyó encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes de la Iglesia católica.

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