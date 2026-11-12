Papa León XIV se unió al canto de “Contigo Perú”. (Foto: Captura / TV Perú)
Papa León XIV se unió al canto de “Contigo Perú”. (Foto: Captura / TV Perú)
Por Redacción EC

El papa León XIV recordó los versos de un vals criollo para destacar la belleza y diversidad cultural del Perú y se unió al canto de “Contigo Perú” junto a miles de fieles durante el encuentro “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, realizado este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, frente a la Catedral.

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