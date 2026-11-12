Adultos mayores y personas en silla de ruedas también llegaron a los exteriores de la Nunciatura para participar de la jornada por la visita papal. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú.
  • Adultos mayores y personas en silla de ruedas también llegaron a los exteriores de la Nunciatura para participar de la jornada por la visita papal. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Adultos mayores y personas en silla de ruedas también llegaron a los exteriores de la Nunciatura para participar de la jornada por la visita papal. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Adultos mayores y personas en silla de ruedas también llegaron a los exteriores de la Nunciatura para participar de la jornada por la visita papal. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Decenas de personas llegaron desde tempranas horas a los alrededores del Centro de Lima para intentar ver al santo padre. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Decenas de personas llegaron desde tempranas horas a los alrededores del Centro de Lima para intentar ver al santo padre. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Decenas de personas llegaron desde tempranas horas a los alrededores del Centro de Lima para intentar ver al santo padre. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Fieles se congregaron para esperar el paso del papa León XIV durante su segundo día de visita al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Fieles se congregaron para esperar el paso del papa León XIV durante su segundo día de visita al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Fieles se congregaron para esperar el paso del papa León XIV durante su segundo día de visita al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Devotas a la espera del recorrido del pontífice por el Centro Histórico. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Devotas a la espera del recorrido del pontífice por el Centro Histórico. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Devotas a la espera del recorrido del pontífice por el Centro Histórico. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Cientos de asistentes ocuparon las veredas y áreas verdes de los alrededores para esperar el paso del santo padre por el Centro de Lima. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Cientos de asistentes ocuparon las veredas y áreas verdes de los alrededores para esperar el paso del santo padre por el Centro de Lima. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Cientos de asistentes ocuparon las veredas y áreas verdes de los alrededores para esperar el paso del santo padre por el Centro de Lima. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Devotas se reunieron para participar de las actividades por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Devotas se reunieron para participar de las actividades por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Devotas se reunieron para participar de las actividades por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Una mujer sostiene una imagen del papa León XIV mientras espera su paso por las calles de Lima, en medio de las actividades programadas para este jueves. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Una mujer sostiene una imagen del papa León XIV mientras espera su paso por las calles de Lima, en medio de las actividades programadas para este jueves. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Una mujer sostiene una imagen del papa León XIV mientras espera su paso por las calles de Lima, en medio de las actividades programadas para este jueves. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Fieles vestidos de amarillo se ubicaron en los exteriores de Las Nazarenas para esperar la presencia del pontífice. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Fieles vestidos de amarillo se ubicaron en los exteriores de Las Nazarenas para esperar la presencia del pontífice. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Fieles vestidos de amarillo se ubicaron en los exteriores de Las Nazarenas para esperar la presencia del pontífice. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Personas de distintas edades permanecieron detrás de las rejas de seguridad con la esperanza de saludar al papa León XIV durante su recorrido. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Personas de distintas edades permanecieron detrás de las rejas de seguridad con la esperanza de saludar al papa León XIV durante su recorrido. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Personas de distintas edades permanecieron detrás de las rejas de seguridad con la esperanza de saludar al papa León XIV durante su recorrido. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

  • Devotos exhibieron imágenes religiosas y banderas mientras aguardaban el paso del papa León XIV. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)
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    Devotos exhibieron imágenes religiosas y banderas mientras aguardaban el paso del papa León XIV. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

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    Devotos exhibieron imágenes religiosas y banderas mientras aguardaban el paso del papa León XIV. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

Por Redacción EC

Cientos de fieles y devotos del Señor de los Milagros se congregaron desde las primeras horas de este jueves 12 de noviembre en los exteriores de la iglesia Las Nazarenas y la Nunciatura de Lima para intentar ver al papa León XIV, quien cumple su segundo día de visita al Perú con una agenda de actividades en el Centro Histórico de Lima.

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