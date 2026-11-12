Cientos de fieles y devotos del Señor de los Milagros se congregaron desde las primeras horas de este jueves 12 de noviembre en los exteriores de la iglesia Las Nazarenas y la Nunciatura de Lima para intentar ver al papa León XIV, quien cumple su segundo día de visita al Perú con una agenda de actividades en el Centro Histórico de Lima.

En los alrededores de la iglesia Las Nazarenas, ubicada en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica, varios asistentes llegaron desde las 3:00 y 4:00 de la madrugada para conseguir un lugar desde donde observar al pontífice durante su desplazamiento hacia la Plaza de Armas.

Entre los presentes se encuentran integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y religiosas Carmelitas Nazarenas, quienes esperan la presencia del Santo Padre en el santuario del Cristo Moreno. Otros devotos llegaron desde distritos como Surco, San Juan de Lurigancho y Los Olivos, así como de distintas ciudades del interior del país.

Los fieles esperan recibir el saludo y la bendición del papa León XIV, además de transmitirle sus deseos de paz y unión para el Perú. Sin embargo, el Pontífice no tiene programada una parada en los exteriores de Las Nazarenas durante su recorrido hacia la Plaza de Armas.

La expectativa también se registra en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, donde cientos de personas se congregaron para intentar ver al papa durante su segundo día en el país.

Actividades en la Catedral y el Palacio Arzobispal

De acuerdo con la agenda oficial, a las 9:30 a. m., el papa León XIV sostendrá un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, donde pronunciará un discurso.

Posteriormente, a las 10:20 a. m., participará en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima, junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

Finalmente, a las 11:30 a. m., encabezará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima, donde dirigirá un mensaje a los asistentes.

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