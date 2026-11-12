Jóvenes sostienen fotografías del papa León XIV mientras esperan ingresar al evento. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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Estadio Nacional recibe a miles de fieles para encuentro con el papa León XIV en Lima
  • Jóvenes sostienen fotografías del papa León XIV mientras esperan ingresar al evento. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Jóvenes sostienen fotografías del papa León XIV mientras esperan ingresar al evento. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Jóvenes sostienen fotografías del papa León XIV mientras esperan ingresar al evento. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Fieles muestran funkos pop del papa León XIV mientras esperan participar en las actividades programadas durante su visita al Perú. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Fieles muestran funkos pop del papa León XIV mientras esperan participar en las actividades programadas durante su visita al Perú. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Fieles muestran funkos pop del papa León XIV mientras esperan participar en las actividades programadas durante su visita al Perú. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Jóvenes llegaron con imágenes del pontífice para expresar su entusiasmo por su presencia en Lima. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Jóvenes llegaron con imágenes del pontífice para expresar su entusiasmo por su presencia en Lima. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Jóvenes llegaron con imágenes del pontífice para expresar su entusiasmo por su presencia en Lima. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Figuras del papa León XIV son ofrecidas a los asistentes que acudieron a las actividades por su visita al país. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Figuras del papa León XIV son ofrecidas a los asistentes que acudieron a las actividades por su visita al país. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Figuras del papa León XIV son ofrecidas a los asistentes que acudieron a las actividades por su visita al país. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Fieles forman largas filas en los exteriores del recinto para participar en el encuentro con el sumo pontífice. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Fieles forman largas filas en los exteriores del recinto para participar en el encuentro con el sumo pontífice. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Fieles forman largas filas en los exteriores del recinto para participar en el encuentro con el sumo pontífice. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Grupos de asistentes llegaron desde temprano para participar en las actividades organizadas por la visita del pontífice. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Grupos de asistentes llegaron desde temprano para participar en las actividades organizadas por la visita del pontífice. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Grupos de asistentes llegaron desde temprano para participar en las actividades organizadas por la visita del pontífice. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Los asistentes acudieron con fotografías y prendas alusivas al papa León XIV. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Los asistentes acudieron con fotografías y prendas alusivas al papa León XIV. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Los asistentes acudieron con fotografías y prendas alusivas al papa León XIV. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Religiosas también llegaron para participar en las actividades programadas durante la visita papal. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Religiosas también llegaron para participar en las actividades programadas durante la visita papal. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Religiosas también llegaron para participar en las actividades programadas durante la visita papal. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Decenas de jóvenes se congregaron en los exteriores del recinto a la espera del encuentro con el papa León XIV. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Decenas de jóvenes se congregaron en los exteriores del recinto a la espera del encuentro con el papa León XIV. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Decenas de jóvenes se congregaron en los exteriores del recinto a la espera del encuentro con el papa León XIV. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Fieles y visitantes se reunieron en los alrededores mientras aguardaban el desarrollo de las actividades papales. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Fieles y visitantes se reunieron en los alrededores mientras aguardaban el desarrollo de las actividades papales. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Fieles y visitantes se reunieron en los alrededores mientras aguardaban el desarrollo de las actividades papales. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

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Fieles, jóvenes y ciudadanos llegaron desde tempranas horas de este jueves 12 de noviembre al Estadio Nacional de Lima para participar en el encuentro con el papa León XIV, programado como parte de las actividades por su visita oficial al Perú. Las puertas del recinto deportivo se abrieron a las 10:00 a. m. para permitir el ingreso de los asistentes y realizar los controles de seguridad.

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