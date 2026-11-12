Fieles, jóvenes y ciudadanos llegaron desde tempranas horas de este jueves 12 de noviembre al Estadio Nacional de Lima para participar en el encuentro con el papa León XIV, programado como parte de las actividades por su visita oficial al Perú. Las puertas del recinto deportivo se abrieron a las 10:00 a. m. para permitir el ingreso de los asistentes y realizar los controles de seguridad.

La actividad, denominada Vigilia de los Jóvenes, congregará entre 52.000 y 55.000 personas que tendrán la oportunidad de reunirse con el santo padre. De acuerdo con el Arzobispado de Lima, las 52.000 entradas gratuitas habilitadas para el encuentro se agotaron en apenas una hora y media desde el inicio del proceso de adquisición.

Juan Bytton, secretario general de la visita papal en Lima, informó que a la 1:15 p. m. ya había alrededor de 61.000 personas en la fila virtual para reservar sus boletos.

Según la distribución prevista, 40.000 asistentes ocuparán las tribunas del Estadio Nacional, mientras que otros 12.000 estarán ubicados en la zona de campo. Los boletos de ingreso fueron gestionados a través de la plataforma Teleticket y especifican el sector asignado y la puerta correspondiente.

Requisitos para ingresar al Estadio Nacional

Los asistentes deben presentar su DNI, carné de extranjería o pasaporte en físico. También es obligatorio mostrar la entrada de Teleticket, que puede llevarse impresa o exhibirse desde un teléfono celular.

En el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, el ingreso debe realizarse en compañía de un adulto responsable. Además, deberán presentar impresa la declaración jurada de autorización de sus padres, documento disponible para su descarga en la página web de Teleticket.

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