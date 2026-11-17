El papa León XIV relató las experiencias que tuvo durante su gira por Sudamérica, incluyendo al Perú, y las muestras de cariños que pudo experimentar esto últimos días. Así hizo mención incluso del incidente ocurrido durante la ceremonia este martes en la Base Aérea Las Palmas en la que fue impactado en el rostro por un decenario que el público le lanzó.

“El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizá en el ojo, pero que marcan la vida de uno y que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe, aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor por medio, en este caso, de un servidor, del Papa”, respondió.

El Santo Padre atendió preguntas de la prensa durante su vuelo de regreso a Roma que partió la tarde del martes 16 de noviembre del Grupo Aéreo N°8, en el Callao. El avión arribó a Europa durante la madrugada para dar paso al retorno del Papa a la Ciudad del Vaticano.

Durante el trayecto, el pontífice reiteró su agradecimiento a los pueblos de Uruguay, Argentina y del Perú. Consideró que esas muestras de aprecio que pudo ver son un mensaje para poder compartir la fe con alegría, como el relato de la mujer que solo quería tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir su bendición.

Papa León XIV habría recibido un golpe con un decenario antes de iniciar misa en Lima. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

Papa León XIV se lleva la mano al rostro tras recibir un objeto lanzado por fieles en Las Palmas. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

“Paseaba en la camioneta y para ellos era tocar la ventana del Papa y tratar de pasar los límites de la Policía Nacional, pero querían vivir, sentir y experimentar esa fe. Yo trato, y gracias a Dios por la energía que me da, trato de estar cerca de ellos pero recibo también ese entusiasmo, esa fe y esa devoción que es de verdad un don de Dios que han compartido conmigo y que han contado al mundo que ha sido testigo de lo que hemos vivido. Doy gracias a Dios, no hay otras palabras”, resaltó el Sumo Pontífice.