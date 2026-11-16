El papa León XIV se dirigió a las multitudes fuera de la Nunciatura Apostólica tras pasar su última noche en su gira por el Perú. (TVPerú)
El papa León XIV se dirigió a las multitudes fuera de la Nunciatura Apostólica tras pasar su última noche en su gira por el Perú. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV dio el último de sus reconocidos balconazos la mañana del lunes 16 de noviembre, luego de pasar su última noche de su visita al Perú en la Nunciatura Apostólica. Desde ese lugar, dio unas breves palabras de agradecimiento y compartió una bendición con todos los presentes.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?