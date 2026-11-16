El papa León XIV dio el último de sus reconocidos balconazos la mañana del lunes 16 de noviembre, luego de pasar su última noche de su visita al Perú en la Nunciatura Apostólica. Desde ese lugar, dio unas breves palabras de agradecimiento y compartió una bendición con todos los presentes.

A las 7:45 a.m. aproximadamente, las puertas del balcón que dan hacia la Av. Salaverry se abrieron y permitieron ver al Sumo Pontífice quien se asomó en medio de saludos de cientos de personas. El Papa descasó en este local tras regresar de Pucallpa la noche del domingo.

Por los altavoces, el Santo Padre recordó que esta mañana participará en una misa, en alusión a la celebración en la Base Aérea Las Palmas, luego de su visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao. Previamente, destacó que todos los misioneros, él incluido, están llamados a anunciar la buena nueva de las enseñanzas de Cristo.

El papa León XIV se dirigió a las multitudes fuera de la Nunciatura Apostólica tras pasar su última noche en su gira por el Perú. (TVPerú)

El papa León XIV se dirigió a las multitudes fuera de la Nunciatura Apostólica tras pasar su última noche en su gira por el Perú. (TVPerú)

“Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, su presencia y su acogida, por haber acompañado a un servidor durante sus días. Que el señor les bendiga siempre, que estén llenos de fe y esperanza, que el amor de Dios les ayude siempre a ser ese signo hermoso de la presencia y la cercanía de Dios, especialmente a los más pequeño”, comentó en su balconazo.