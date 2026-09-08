El papa León XIV encabezará el foro “Todas las voces” en la Plaza Mayor de Lima para escuchar las preocupaciones ciudadanas sobre el panorama nacional. Esta actividad civil reunirá a representantes de diversos sectores sociales para que expongan sus inquietudes sobre temas laborales y casos de corrupción.

Según informó América Noticias, los participantes conversarán de manera directa con el Sumo Pontífice en un espacio de diálogo democrático inédito en la capital. Se espera que León XIV brinde palabras de aliento y pautas éticas ante las complejas problemáticas que afronta la población peruana actualmente.

Esta importante visita pastoral por el territorio nacional se programó desde el 11 hasta el 16 de noviembre de 2026. El retorno del santo padre despierta un masivo fervor religioso debido a los cuarenta años que laboró previamente como misionero y obispo en el Perú.

La agenda de la jornada del 12 de noviembre, segundo día de la visita del papa León XIV, incluye una cita previa en el Palacio Arzobispal con obispos y sacerdotes locales. Tras este acto clerical y el foro ciudadano en la Plaza Mayor, el jefe de la Iglesia católica acudirá al Estadio Monumental de Ate para un encuentro con la juventud peruana.

El Gobierno peruano aprobó la transferencia de S/63 millones para financiar la logística, la seguridad y las necesidades de comunicación de este viaje apostólico. Los gremios comerciales estiman que las actividades económicas asociadas al arribo papal movilizarán hasta S/1200 millones en beneficio de las microempresas.

El viaje de León XIV fuera de Lima

El papa León XIV continuará su recorrido el 13 de noviembre en Chiclayo, donde oficiará una misa multitudinaria en Pimentel. Esta sede posee una fuerte carga afectiva porque el actual papa residió allí durante su periodo como obispo diocesano.

La delegación papal viajará luego a Cusco para celebrar el encuentro con la fe andina el 14 de noviembre. Esta importante escala dinamizará el sector hotelero y proyecta incrementar en 50% el movimiento turístico habitual de la región imperial.

El viaje apostólico también contempla una visita a Pucallpa para sostener un diálogo directo con las comunidades nativas de la Amazonía. Este histórico suceso en Ucayali reunirá a miles de fieles y culminará con un potente mensaje ecológico sobre el cuidado del planeta.

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