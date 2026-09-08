El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
Por Redacción EC

El papa León XIV encabezará el foro “Todas las voces” en la Plaza Mayor de Lima para escuchar las preocupaciones ciudadanas sobre el panorama nacional. Esta actividad civil reunirá a representantes de diversos sectores sociales para que expongan sus inquietudes sobre temas laborales y casos de corrupción.

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