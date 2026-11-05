El papa León XIV durante una visita pastoral a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Foto: X/ @Pontifex_es
El papa León XIV durante una visita pastoral a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Foto: X/ @Pontifex_es
Por Redacción EC

El Comercio, a través de Juan Pablo León, inicia en el Vaticano la cobertura de la gira internacional del papa León XIV, cuyo recorrido culminará en Lima. El periodista forma parte del grupo de aproximadamente 30 comunicadores de distintos países que acompañarán al pontífice durante los 14 días de actividades y traslados.

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