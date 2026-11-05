El Comercio, a través de Juan Pablo León, inicia en el Vaticano la cobertura de la gira internacional del papa León XIV, cuyo recorrido culminará en Lima. El periodista forma parte del grupo de aproximadamente 30 comunicadores de distintos países que acompañarán al pontífice durante los 14 días de actividades y traslados.

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Este jueves, los periodistas acreditados recibieron sus credenciales oficiales y boletos aéreos para acompañar al papa en los vuelos programados durante la gira. La cobertura comenzará este viernes, con la salida de la comitiva desde Roma, y se extenderá hasta el retorno del pontífice al Vaticano, una vez concluida su visita.

En diálogo con el programa Siempre a las 8, Juan Pablo León explicó que la acreditación le permitirá permanecer cerca del Papa durante el recorrido. Asimismo, señaló que recibió autorización para utilizar los vuelos en helicóptero que eventualmente realice León XIV para trasladarse a zonas rurales de difícil acceso.

“ Me han dado el permiso para los vuelos en helicóptero que vaya a hacer eventualmente el papa León XI V porque hay zonas rurales alejadas con poco acceso, por ejemplo, en Cajamarca, donde la forma más rápida de llegar es por helicóptero”, indicó el periodista.

León también señaló que existe la posibilidad de que los periodistas acreditados sostengan un encuentro con el pontífice durante el recorrido, lo que permitiría abordar asuntos relacionados con la Iglesia y la sociedad.

Respecto al inicio de la cobertura, el periodista de esta casa detalló que la comitiva partirá de Roma durante la madrugada de este viernes. Para ello, se habilitó un terminal exclusivo en el aeropuerto de la capital italiana, desde donde viajarán el papa, los obispos y los periodistas acreditados.

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“A las 3 de la mañana del viernes salimos, se ha reservado en el aeropuerto de Roma un terminal exclusivamente para la salida del papa. Es un terminal que básicamente va a estar cerrado para la salida del papa y toman la comitiva los obispos y los periodistas también”, explicó.

El vuelo está programado para las 7 a.m., por lo que los integrantes de la delegación deberán presentarse en el aeropuerto entre las 3 y 4 a.m. Con este desplazamiento comenzará el recorrido de 14 días que incluirá la cobertura de las actividades del papa León XIV y su posterior llegada al Perú.