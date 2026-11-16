El papa León XIV tuvo una importante acogida en la casa de acogida de ancianos en el Callao. (Foto: Joel Alonso / @photo.gec)
El papa León XIV tuvo una importante acogida en la casa de acogida de ancianos en el Callao. (Foto: Joel Alonso / @photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV hizo un importante llamado a que en el Perú se extiendan las obras de buena voluntad en cuidado de los más necesitados. En uno de sus últimos discursos en su visita al Perú, pidió reconocer que el país tiene un gran número de pobres, ancianos y abandonados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?