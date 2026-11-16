El papa León XIV hizo un importante llamado a que en el Perú se extiendan las obras de buena voluntad en cuidado de los más necesitados. En uno de sus últimos discursos en su visita al Perú, pidió reconocer que el país tiene un gran número de pobres, ancianos y abandonados.

El Santo Padre brindó un discurso ante la Casa de Acogida Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao frente a la congregación, hermanas, el clero, voluntarios y los fieles congregados para escucharlo este martes. A ellos y a todo el país solicitó que se reconozca las urgencia de atender a los más olvidados.

“Tenemos que reconocer con dolor que son muchos los pobres y desamparados en este país que hoy son siguen diciendo: ”Tengo sed, necesito beber de las fuentes del amor, de la vida, necesito cuidado y protección. ¿Qué hacemos nosotros para calmar esa sed?“, cuestionó.

El papa León XIV saludó a los ancianos y las hermanitas de la casa de acogida en el Callao. (TVPerú)

El papa León XIV saludó a los ancianos y las hermanitas de la casa de acogida en el Callao. (TVPerú)

“Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas, necesita más almas entregadas al servicio del reino de Dios que cuiden de las personas frágiles y marginadas, reconociendo en ella los olores y sufrimientos de Cristo crucificado y ayudándoles a cargar su cruz”, agregó el Papa

El Sumo Pontífice recordó que no se puede separar la fe de las obras, porque uno debe ser coherente y responsable. Esto exige que haya un examen de conciencia “preguntándonos por qué sigue habiendo tantos problemas y desigualdades”.

“Por qué en un país que ha recibido tanto a través de la caridad cristiana, somos tan pocos para seguir pasando la antorcha a las nuevas generaciones. El secreto está en volver al encuentro con Cristo, volver a los orígenes de nuestra fe, un oasis para producir vida necesita un manantial accesible. Ese manantial son los sacramentos, la catequesis, la adoración eucarística y la caridad fraterna”.

El papa León XIV saludó a los ancianos y las hermanitas de la casa de acogida en el Callao. (TVPerú)

El papa León XIV saludó a los ancianos y las hermanitas de la casa de acogida en el Callao. (TVPerú)

El papa León XIV reiteró su llamado a que los fieles y bautizados caminen la ruta de santidad como lo hizo antes San Martín de Porres para convertir “los desiertos del materialismo y consumismo en verdes praderas de solidaridad y entrega generosa”.

“Sé que Perú tiene mucho que dar, no nos quedemos paralizados discurriendo sobre vanos asuntos terrenales. Es necesario dar paso hacia las realidades celestiales, seguir a Cristo vale la pena. Seamos valientes para defender a los niños, a los jóvenes y a los ancianos y más pequeños y necesitados de la sociedad”, exhortó.