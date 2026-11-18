El papa León XIV tuvo cálidas palabras para recordar su reciente gira sudamericana y específicamente su viaje a Chiclayo. Esta zona de Lambayeque fue parte del recorrido del pontífice por el Perú y fue la ciudad donde pasó gran parte de su vida pastoral en el país.

“En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera; pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza”, señaló este miércoles.

El Santo Padre volvió a brindar sus discursos ante la Plaza de San Pedro del Vaticano un día después de su regreso desde el Perú. Este lunes 16 de noviembre, cerró su gira por Latinoamérica tras visitar Uruguay, Argentina y nuestro país.

Papa León XIV celebró Santa Misa con miles de fieles en la base Las Palmas, en Chorrillos. (Foto: Presidencia)

León XIV culminó en Las Palmas su último día en Perú, antes visitó un albergue de ancianos al cual apoyó durante la pandemia del COVID-19. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec)

Durante su catequesis, el Papa recordó su recorrido por estos países y explicó los motivos que lo llevaron a concretar este recorrido.

“Perú es el país en el que viví muchos años, como misionero y después como obispo. Argentina es la patria del Papa Francisco, y yo deseaba visitarla, para encontrar a ese pueblo que él tanto amó. Uruguay es una nación donde los católicos viven una condición de minoría, y es significativo que mi itinerario empezara precisamente desde ahí”, explicó.

Específicamente sobre el Perú, comentó que fue su visita más larga porque tenía una deuda particular hacia esta nación. Recordó el legado de Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías. También destacó que encontró y dialogó con algunas víctimas de abusos del clero.

En sus comentarios también resaltó el legado de los misioneros en Cusco y en los ”pueblos ricos de cultura tradicional y heridos por injusticias y violencias" en la región amazónica. Esto en alusión a su paso por la ciudad de Pucallpa durante su gira sudamericana.