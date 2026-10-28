La avioneta ambulancia que acompañará la visita del papa León XIV en la regiones del país. (América TV)
La avioneta ambulancia que acompañará la visita del papa León XIV en la regiones del país. (América TV)
Por Redacción EC

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará una ambulancia aérea Beechcraft King Air 360C para atender eventuales emergencias médicas durante la visita del papa León XIV. En total, desplegarán unas diez aeronaves para resguardar la salud del Sumo Pontífice y de su comitiva en los desplazamientos oficiales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?