La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará una ambulancia aérea Beechcraft King Air 360C para atender eventuales emergencias médicas durante la visita del papa León XIV. En total, desplegarán unas diez aeronaves para resguardar la salud del Sumo Pontífice y de su comitiva en los desplazamientos oficiales.

El avión ambulancia cuenta con una camilla especializada, dos balones de oxígeno, conexión eléctrica y un sistema de protección. La aeronave posee equipamiento médico certificado para trasladar a dos pacientes de manera simultánea en evacuaciones aeromédicas.

La comitiva que es estima acompañará al Papa incluye entre 60 y 70 personas que tendrán acceso directo al servicio de auxilio aéreo ante cualquier contingencia. La unidad médica seguirá el recorrido oficial por las regiones fijadas en el itinerario de la gira pontificia.

El despliegue aéreo contempla también helicópteros MI-17 adaptados para el transporte a localidades de difícil acceso geográfico. La unidad aérea de origen ruso tiene capacidad para 24 pasajeros y facilitará las actividades en poblados alejados de la capital.

Las autoridades de la Fuerza Aérea mantendrán helicópteros en alerta permanente en las sedes de Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Estas naves servirán específicamente para trasladar al papa León XIV hacia el distrito de Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca.

Uno de los helicópteros que trasladará al Papa en Chiclayo. (América TV)

El despliegue aéreo resguarda la estadía del Santo Padre durante la permanencia del Papa hasta el 16 de noviembre. Los equipos de auxilio coordinan las maniobras de respuesta rápida con el personal médico del Arzobispado de Lima.

Tercera comitiva del Vaticano supervisa las sedes previas a la visita del papa León XIV

Este 26 de noviembre llegó al Perú la tercera comitiva del Vaticano para verificar las sedes oficiales de la visita del papa León XIV. La delegación internacional arribó en un vuelo procedente de París a las 5:07 p.m. y se trasladó a la Nunciatura Apostólica en Lima

Los comisionados pontificios examinaron las medidas de seguridad y el control de aforos en la Catedral de Lima y en el Estadio Nacional. En los próximos días tienen programadas visitas a las otras regiones que visitará el Papa y permanecerán en estas labores hasta el 3 de noviembre.