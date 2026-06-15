Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La posibilidad de que el papa León XIV visite el Perú este año comienza a generar esperanzas entre los fieles católicos y las autoridades encargadas de organizar su eventual llegada. Aunque todavía faltan varios meses para el viaje y la Santa Sede no ha oficializado el itinerario definitivo, en los últimos días han surgido nuevas pistas sobre las ciudades que formarían parte de la agenda del pontífice durante su estadía en el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.