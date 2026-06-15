La posibilidad de que el papa León XIV visite el Perú este año comienza a generar esperanzas entre los fieles católicos y las autoridades encargadas de organizar su eventual llegada. Aunque todavía faltan varios meses para el viaje y la Santa Sede no ha oficializado el itinerario definitivo, en los últimos días han surgido nuevas pistas sobre las ciudades que formarían parte de la agenda del pontífice durante su estadía en el país.

Las primeras referencias sobre la visita fueron dadas por el presidente José María Balcázar y el canciller Carlos Pareja, quienes señalaron que el arribo del Santo Padre estaría previsto en la primera quincena de noviembre y que el recorrido incluiría cinco ciudades peruanas. A ello se suman declaraciones previas de representantes de la Iglesia Católica que han confirmado el interés de León XIV por reencontrarse con las comunidades donde desarrolló su labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia universal.

La eventualidad es particularmente significativa debido a la estrecha relación que Robert Prevost mantiene con el Perú. Tras más de dos décadas de trabajo pastoral en distintas regiones del país y su paso por el obispado de Chiclayo, el actual pontífice conserva cercanía que convierte esta eventual visita en un suceso distintivo al de otros viajes papales. A continuación, un repaso de las ciudades que aparecen en el radar de la organización y de cómo este recorrido podría diferenciarse de la histórica visita realizada por el papa Francisco en 2018.

Lima, Callao, Chiclayo, la Amazonía y una ciudad más se perfilan para la futura visita del pontífice

La visita de León XIV al Perú comienza a tomar forma. Aunque el Vaticano aún no ha oficializado el itinerario definitivo, autoridades del Gobierno, representantes de la Iglesia Católica y especialistas consultados coinciden en que el pontífice tendría previsto arribar al país a partir del 10 de noviembre y desarrollar actividades en al menos cinco ciudades, con especial énfasis en Lima y Chiclayo. Sin embargo, en los últimos días han surgido nuevas referencias sobre otros puntos que podrían integrar el recorrido apostólico.

De acuerdo con información recogida por El Comercio a partir de fuentes vinculadas al entorno eclesiástico y conocedoras de las coordinaciones preliminares, el Santo Padre también podría visitar el Callao, Pucallpa y Arequipa. Aunque estos destinos no han sido confirmados oficialmente por la Santa Sede ni por la Conferencia Episcopal Peruana, su eventual inclusión respondería al propósito de llevar un mensaje pastoral a distintas regiones del país y mantener presencia tanto en la costa como en el norte, el oriente y el sur del Perú.

La expectativa en torno al viaje es particularmente alta debido a la estrecha relación que el Santo Padre mantiene con el Perú. Antes de ser elegido pontífice, Robert Prevost desarrolló gran parte de su labor pastoral en territorio peruano, especialmente en Chiclayo, ciudad de la que fue obispo durante varios años y donde consolidó un vínculo cercano con la población local.

De acuerdo con declaraciones del presidente José María Balcázar y del canciller Carlos Pareja, la visita estaría programada para noviembre y formaría parte de una gira regional que incluiría otros países de Sudamérica. Según la información adelantada por el Ejecutivo, el Papa permanecería varios días en territorio peruano.

En tal sentido, Lima y el Callao concentrarían los principales actos protocolares e institucionales; Chiclayo representaría el reencuentro del pontífice con la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal; Pucallpa permitiría mantener el vínculo de la Iglesia con la Amazonía peruana; mientras que Arequipa aparece como una de las alternativas para representar al sur del país, una de las regiones con mayor tradición católica y concentración de fieles.

Lima, la capital y centro de las actividades oficiales

Pese a no existir una confirmación formal, Lima aparece como una escala prácticamente obligatoria dentro del viaje papal. Como sede del Gobierno, de la Nunciatura Apostólica y del Arzobispado de Lima, la capital concentraría los encuentros protocolares con las autoridades del Estado peruano y con representantes de la Iglesia Católica.

Especialistas consultados previamente por han señalado que toda visita papal combina una dimensión pastoral con una dimensión de Estado, debido a la doble condición del Papa como líder religioso y jefe del Estado Vaticano. En ese contexto, Lima sería el escenario de las ceremonias institucionales y de una eventual misa multitudinaria.

Kurt Mendoza, especialista en temas de la Iglesia. (Foto: Difusión Canal N). / Diego Aquino Pedraza

Para Kurt Mendoza, ex jefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana y especialista en temas de la Iglesia, la inclusión de Lima responde también a su peso demográfico y pastoral dentro del país. "Lima es la capital de la República, es la ciudad que tiene más habitantes en todo el territorio nacional y, por lo tanto, esperar una parada importante en Lima está dentro de lo previsible“, señaló a El Comercio.

El especialista consideró además que la capital podría albergar uno de los principales encuentros multitudinarios de la visita, tal como ocurrió durante los viajes de los papas Juan Pablo II y Francisco. "Lima se convierte, por supuesto, en un lugar gravitante de la visita“, afirmó.

Asimismo, no se descarta que el pontífice sostenga encuentros con la comunidad agustina peruana, orden religiosa a la que pertenece, así como reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad civil.

Chiclayo, el corazón de la visita

Si existe una ciudad cuya presencia en la agenda parece segura, esa es Chiclayo. El norte peruano constituirá el eje principal de la visita debido al fuerte vínculo que el actual pontífice mantiene con la diócesis chiclayana.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader, sostuvo previamente que Chiclayo es uno de los destinos confirmados por el propio Papa. Del mismo modo, especialistas consideran que la ciudad sería el centro emocional del viaje, pues allí desarrolló buena parte de su trabajo pastoral y construyó una relación cercana con miles de fieles.

Así se veía el Papa León XIV viajando para predicar en los rincones olvidados del Perú. | Foto: Diócesis de Chiclayo

Desde la Conferencia Episcopal Peruana, Gunther Félix señaló a este Diario que Chiclayo continúa apareciendo entre los destinos con mayores posibilidades de ser incluidos en el recorrido. "Posiblemente Chiclayo [sea uno de los destinos] por la cercanía y los 40 años que ha estado en Perú y más en Chiclayo como obispo y misionero“, comentó.

Entre las actividades que podrían formar parte de la agenda figuran una misa masiva, encuentros con comunidades religiosas y visitas a espacios emblemáticos vinculados a su labor como obispo.

Una ciudad de la Amazonía

Una tercera escala aún permanece como opción viable a ser visitada. Entre las alternativas mencionadas por autoridades figura alguna ciudad de la Amazonía peruana, posibilidad que guarda relación con la sensibilidad que León XIV ha mostrado hacia las problemáticas sociales y ambientales de la región.

El canciller Carlos Pareja indicó que una ciudad amazónica figura entre las opciones evaluadas. En paralelo, especialistas han recordado que la Amazonía tiene un profundo significado pastoral para la Iglesia Católica, especialmente después de los procesos impulsados durante el pontificado de Francisco.

El Comercio pudo conocer, a partir de fuentes cercanas a las coordinaciones preliminares de la visita, que Pucallpa sería la ciudad elegida para representar a la Amazonía dentro del recorrido del pontífice. La eventual inclusión de la capital de Ucayali permitiría mantener el vínculo de la Iglesia con los pueblos amazónicos y dar continuidad a la atención pastoral que el Vaticano ha expresado hacia esta región en los últimos años.

La presencia de Pucallpa también respondería a la intención de que la visita del Papa tenga un alcance nacional y llegue a las principales macroregiones del país. En aquel sentido, El Comercio pudo conocer que Arequipa figura entre las ciudades consideradas para representar al sur peruano. Fuentes consultadas señalan que su eventual inclusión buscaría transmitir un mensaje de cercanía y reconciliación en un contexto marcado por las divisiones políticas y sociales, además de reconocer el peso histórico y religioso de una de las regiones con mayor tradición católica del país.

¿Y Puerto Eten o Cusco?

Además de Lima, Chiclayo y una posible ciudad amazónica, otras localidades aparecen en el radar de la futura visita. Una de ellas es Puerto Eten, en Lambayeque, debido a su estrecha relación con el actual pontífice.

Noemí Ñiquen frente a la imagen del Milagro del Niño de Eten. Foto: joel alonzo/gec / Joel Alonzo

Según Kurt Mendoza, el Papa León XIV impulsó activamente el reconocimiento de la localidad como ciudad eucarística a partir de la difusión del denominado milagro eucarístico de Eten. "El Papa impulsó mucho que sea reconocida este lugar y le dio mucha difusión. Yo creo que Puerto Eten podría ser un destino también muy probable“, sostuvo.

No obstante, el especialista considera que una eventual visita a Puerto Eten debería entenderse como parte de las actividades previstas en la región Lambayeque. "Yo enmarcaría esta llegada a Eten como parte de la llegada a Chiclayo“, precisó.

Mendoza tampoco descartó que el itinerario incluya una ciudad de la sierra peruana. A su juicio, si la visita se extiende más allá de los tres días que permaneció Francisco en el país durante 2018, el pontífice podría buscar representar las distintas regiones del territorio nacional. "Si está recorriendo costa, tendría que ir a un lugar de la sierra y a un lugar de la selva“, comentó.

La visita clave de Balcázar al Vaticano para formalizar la invitación

Antes de que se concrete la anunciada visita de León XIV al Perú, existe una cita considerada determinante para definir los próximos pasos de la organización. Del 15 al 19 de junio, el presidente José María Balcázar realizará una visita oficial al Vaticano y Francia, cuyo punto central será la audiencia privada que sostendrá con el pontífice el jueves 18 de junio para extenderle formalmente la invitación del Estado peruano. El encuentro podría contribuir a precisar la fecha y las características de la futura visita apostólica.

La reunión fue confirmada por el canciller Carlos Pareja, quien explicó que la invitación cursada por el Vaticano estaba originalmente dirigida al entonces jefe de Estado José Jerí, pero fue reformulada tras el cambio de gobierno para que sea asumida por Balcázar en su condición de presidente constitucional. Según indicó el titular de Torre Tagle, el objetivo central del viaje será formalizar la invitación al Santo Padre y reforzar las coordinaciones bilaterales necesarias para concretar su llegada al país.

De acuerdo con la solicitud remitida por el Ejecutivo, la agenda internacional contempla una audiencia privada con León XIV y una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, considerado la segunda máxima autoridad de la Santa Sede. El Gobierno sostiene que estos encuentros permitirán fortalecer los vínculos diplomáticos con el Vaticano e impulsar la eventual visita apostólica del Papa al Perú.

“Hay una fecha ya pactada previamente para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día jueves 18 de junio”, declaró Pareja. El canciller también señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la Santa Sede, León XIV contempla realizar una gira por tres países de la región antes de fin de año, dentro de la cual estaría incluido el Perú. Asimismo, sostuvo que la expectativa es que el pontífice permanezca varios días en territorio nacional y visite al menos tres ciudades.

El presidente José María Balcázar tiene previsto viajar al Vaticano el próximo 18 de junio para oficializar la invitación del Estado peruano al Papa León XIV. (Foto: Presidencia).

La agenda oficial del mandatario incluye además un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, así como una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en París. Según el Ejecutivo, estas actividades buscarán abordar temas vinculados a la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y reafirmar el proceso peruano de adhesión a la OCDE.

Para Kurt Mendoza, este encuentro constituye el momento más importante de la etapa preparatoria de la visita. "Es el hito más importante de la previa al viaje papal. Es la reunión que va a sellar el compromiso del Papa por querer venir al Perú“, afirmó.

El especialista explicó que, según los protocolos vaticanos, la invitación formal del jefe de Estado constituye un requisito indispensable antes de que la Santa Sede anuncie oficialmente el viaje. "Todo el mundo sabe que el Papa tiene el deseo de venir y el Perú, por supuesto, lo quiere recibir, pero tiene que cumplirse este protocolo vaticano, que es muy estricto“, indicó.

Desde el Vaticano, este encuentro representará un primer acercamiento formal entre ambas partes y podría permitir que el propio Papa defina con mayor precisión el cronograma de su viaje. Para entonces, además, se conocería oficialmente quién asumirá la presidencia del Perú para el siguiente periodo de gobierno, lo que facilitaría la coordinación de los aspectos protocolares y logísticos de una visita que movilizará tanto a las autoridades estatales como a la Iglesia Católica peruana.

Cómo fue el recorrido del papa Francisco en el Perú

La eventual visita de León XIV inevitablemente será comparada con el viaje realizado por el fallecido Papa Francisco en enero de 2018.

Durante aquella visita apostólica, Francisco desarrolló actividades en tres ciudades: Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. La elección respondió a distintos objetivos pastorales como visibilizar la realidad amazónica, acompañar a las poblaciones afectadas por fenómenos climáticos en el norte del país y sostener encuentros masivos con fieles en la capital.

El papa Francisco visitó el Perú en enero del 2018. En la imagen, Jorge Bergoglio en el papamóvil pasando por el centro de Lima. (Foto: Juan Ponce Valenzuela/GEC) / JUAN PONCE

En Puerto Maldonado encabezó un histórico encuentro con pueblos indígenas amazónicos. En Trujillo participó en celebraciones religiosas multitudinarias y visitó sectores afectados por el fenómeno de El Niño costero. Finalmente, en Lima celebró una misa multitudinaria que congregó a cientos de miles de personas y sostuvo reuniones con autoridades civiles y religiosas.

A diferencia de Francisco, cuya visita estuvo orientada a visibilizar realidades específicas del país, la eventual llegada de León XIV tendría un fuerte lazo simbólico, debido a los vínculos que mantiene con el Perú tras más de dos décadas de trabajo pastoral en distintas regiones del territorio nacional.