El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, expresó su satisfacción tras la confirmación oficial de la visita apostólica del papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre y destacó que el anuncio realizado por la Santa Sede ponga fin a semanas de especulación y permite iniciar formalmente las coordinaciones para recibir al sumo pontífice en el territorio nacional.

En declaraciones a TVPerú, el monseñor Castillo subrayó la importancia de la diversidad geográfica en el itinerario papal: “Debemos atravesar todos los mundos del Perú; por eso hay en la costa Chiclayo y Lima, en la sierra Cusco y en la selva Pucallpa”. Según la autoridad eclesiástica, esta distribución permitirá que el anuncio del evangelio llegue a los distintos sectores de la población.

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Cabe recordar que el papa León XIV, quien anteriormente se desempeñó como obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana. Carlos Castillo señaló que este vínculo previo facilitará una conexión profunda con los fieles, pues el pontífice es un “misionero y conocedor” de la realidad social y las dificultades que atraviesa el país actualmente.

El arzobispo indicó que el arribo del sucesor de Francisco representa un aliento para la ciudadanía: “Nos trae un mensaje lleno de vida, lleno de respuestas desde la fe a tantas interrogantes que tenemos”. Asimismo, precisó que esta presencia permitirá fomentar una mayor unidad entre peruanos, respetando la diversidad de costumbres que caracteriza a la nación.

Respecto a la organización, Castillo informó que se han formado comisiones en cada jurisdicción para evaluar la infraestructura y los espacios de aforo masivo. “Lo más importante ahorita es que todo lo que vamos a hacer esté ordenadito; la Santa Sede tiene la costumbre de que todo está muy medido”, explicó sobre el trabajo junto a la nunciatura.

Finalmente, instó a la juventud a prepararse espiritualmente para este evento histórico. Mencionó que se baraja el lema “Abre el corazón” y recordó la labor que Robert Prevost realizó en Chulucanas antes de ser llamado a Roma. “Él nos dice: ‘Ustedes me robaron el corazón’”, concluyó el monseñor citando al pontífice.

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Recorrido del papa León XIV por Latinoamérica en noviembre

El viaje al Perú será el cierre de una gira por Sudamérica del papa León XIV que iniciará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, el santo padre se trasladará a Argentina del 8 al 11 de noviembre para recorrer Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de aterrizar en Lima durante la tarde del miércoles 11.