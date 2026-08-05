El papa León XIV cuando recibió al monseñor Carlos Castillo en el Vaticano. (Andina)
El papa León XIV cuando recibió al monseñor Carlos Castillo en el Vaticano. (Andina)
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El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, expresó su satisfacción tras la confirmación oficial de la visita apostólica del papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre y destacó que el anuncio realizado por la Santa Sede ponga fin a semanas de especulación y permite iniciar formalmente las coordinaciones para recibir al sumo pontífice en el territorio nacional.

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