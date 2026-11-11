Una insólita escena se vivió durante la visita del papa León XIV a Lima, cuando una unidad del Metropolitano coincidió con el recorrido de la comitiva oficial por la Vía Expresa, luego de que el Santo Padre saliera de Palacio de Gobierno con dirección al Gran Teatro Nacional, en San Borja.

El bus, que trasladaba pasajeros y cumplía su ruta habitual, avanzó a pocos metros del vehículo en el que viajaba el Sumo Pontífice, por lo que algunos usuarios no dudaron en sacar sus celulares para fotografiarlo.

el expreso 8 haciendo de todo para estar a la par con el Papa 😭 https://t.co/ukWi0Z7A7u — ela ^᪲᪲᪲ vio a bts ˣ³ 🇵🇪 (@yooniethv) November 12, 2026

Ese expreso 8 del metropolitano lo está escoltando al Papa — Néstor 🇵🇪 (@Schwyndfst) November 12, 2026

El momento no pasó desapercibido, pues fue transmitido en vivo por los principales canales de televisión, lo que permitió que usuarios de Internet advirtieran el hecho y compartieran las imágenes en redes sociales, donde reaccionaron con sorpresa y asombro ante el inesperado encuentro de los pasajeros.

Solo en Perú el metropolitano tambn forma parte de la comitiva del papa león #papa #metropolitano https://t.co/w7bL2RqEWU — candace (@caneladelgada) November 12, 2026

UN METROPOLITANO ESTA ESCOLTANDO AL PAPA JAJJAAJAJAJAJA — EL CC-1 ES DIOSDADO CABELLO (@RobinVivas57) November 12, 2026

“El Expreso 8 haciendo de todo para estar a la par con el Papa” , escribió una usuaria de X (antes Twitter). “Solo en Perú el Metropolitano también forma parte de la comitiva del papa León” , comentó otro internauta. “Ese bus del Metropolitano tiene la mejor suerte de todas. Imagínate estar allí y acompañar al papa León XIV”, señaló otro usuario. “Los que están en el Expreso 8 del Metropolitano son unos suertudos, están al costado del Papa”, fue otro de los mensajes.

Ese bus del metropolitano tiene la mejor suerte de todas. Imagínate estar allí y acompañar al Papa León XIV 😭😭 — Nico (@Nicopro2020) November 12, 2026

Los que están en el expreso 8 del Metropolitano son unos suertudos, están al costado del papa — . (@bbbblkm) November 12, 2026

Estaciones del Metropolitano también fueron punto de encuentro para los fieles

Horas antes, decenas de fieles aprovecharon las estaciones del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte como miradores improvisados para presenciar de cerca el tránsito del papa León XIV.

Durante la noche de este miércoles 11 de noviembre, el recorrido del papamóvil por el Cercado de Lima estuvo acompañado por los saludos, teléfonos en alto y banderines blancos de los ciudadanos congregados en el lugar.

‼️Kilómetros de calles abarrotadas de gente para recibir a León XIV en Lima Miles de personas han salido a saludar al papa durante su recorrido desde el aeropuerto hasta el Palacio de Gobierno https://t.co/xe7t87SDsg — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 11, 2026

Bajo el lema ‘El Papa vuelve a casa’, los pasajeros transitaron por accesos y pasadizos decorados con retratos del Sumo Pontífice y frases alusivas a su llegada al Perú, colocadas por la ATU.

‘Un país que se encuentra en un mismo abrazo’ y ‘Abramos el corazón’ fueron algunas de las intervenciones que abarcaron terminales clave como Central, Matellini y Balta.

Papa León XIV en Lima a bordo del papamóvil | Foto: Archivo EC

¿Cuál fue el recorrido del papa León XIV en Lima?

Este 11 de noviembre, luego de salir de Palacio de Gobierno, donde sostuvo una reunión oficial con la presidenta Keiko Fujimori, el papa León XIV se trasladó al Gran Teatro Nacional, en San Borja, y posteriormente se dirigió a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, para descansar.

Papa León XIV y Keiko Fujimori en el Gran Teatro Nacional | Foto: Archivo EC