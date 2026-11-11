El Santo Padre llegó a Lima este miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, como parte de su gira latinoamericana | Foto: Archivo EC / Captura de X (@yooniethv) / Composición EC
El Santo Padre llegó a Lima este miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, como parte de su gira latinoamericana | Foto: Archivo EC / Captura de X (@yooniethv) / Composición EC
Por Redacción EC

Una insólita escena se vivió durante la visita del papa León XIV a Lima, cuando una unidad del Metropolitano coincidió con el recorrido de la comitiva oficial por la Vía Expresa, luego de que el Santo Padre saliera de Palacio de Gobierno con dirección al Gran Teatro Nacional, en San Borja.

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