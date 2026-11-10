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El papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre. (Federico Gutiérrez / EFE)
El papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre. (Federico Gutiérrez / EFE)
/ Federico Gutiérrez
Por Carlos Gonzales

A pocos días del arribo de León XIV al Perú, ya se definieron las vías por las cuales el sumo pontífice recorrerá para asistir a los eventos en los que participará durante su estancia en la capital y el Callao. Se ha determinado que el Papa recorra 12 rutas.

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