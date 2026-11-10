A pocos días del arribo de León XIV al Perú, ya se definieron las vías por las cuales el sumo pontífice recorrerá para asistir a los eventos en los que participará durante su estancia en la capital y el Callao. Se ha determinado que el Papa recorra 12 rutas.

El avión que transportará a Robert Prevost aterrizará, aproximadamente, a las 5:30 p.m. del miércoles 11 de noviembre. La comitiva papal se desplazará por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil. A la altura del colegio Salesiano San Francisco de Sales, se subirá al papamóvil. Todo el desplazamiento del líder de la iglesia católica será vigilado por un helicóptero.

Luego, el Papa recorrerá plaza Bolognesi, Paseo Colón, Av. Garcilaso de la Vega, Av. Tacna, y subirá por el jirón Conde de Superunda. En la plaza Mayor recorrerá sus alrededores y entrará a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. Su arribo será entre las 6 p.m. y 6:15 p.m.

Como medida de seguridad, la Policía ha establecido un área de restricción que comprende la Av. Tacna, Av. Emancipación, Av. Abancay, el jirón Amazonas y la parte trasera de Palacio de Gobierno. El corredor Azul se desviará por la Av. Alfonso Ugarte, mientras que el corredor Morado se desplazará hacia la Av. Huánuco.

Tras su reunión con la mandataria, León XIV se trasladará, al promediar las 7:15 p.m., al Gran Teatro Nacional, en San Borja, por lo que se cerrará los accesos a la Av. Aviación. Ante ello, unas 15 rutas de transporte público convencional modificarán sus recorridos por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Además, la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro permanecerá cerrada. Asimismo, los servicios 201, 204, 206 y 209 del corredor Rojo dejarán de realizar paradas en el paradero La Cultura en la av. Aviación

Al día siguiente, el 12 de noviembre, el sumo pontífice volverá a realizar un recorrido en papamóvil por los alrededores de la plaza Mayor para acceder a la Catedral de Lima.

En su visita al Estadio Nacional, León XIV entrará por el cruce de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República, la calle José Díaz, e ingresará por la tribuna de occidente. Las autoridades han dispuesto los cierres de los accesos vehiculares en la intersección de las avenidas 28 de Julio y la Av. Paseo de la República, así como en Av. Petit Thouars.

Su salida será por la tribuna de occidente, tomará la calle José Díaz, Av. Petit Thouars para dirigirse a la Nunciatura Apostólica, ubicada en la avenida Salaverry.

Para participar en la misa en la base Las Palmas, a desarrollarse el 16 de noviembre, el Papa ingresará por la avenida Jorge Chávez. A la 1 p.m. se dirigirá al Grupo Aéreo N°8 para despegar rumbo a Roma.

Medidas de seguridad

La Policía ha establecido tres anillos de seguridad durante los eventos en los que participará el Papa. El primer anillo estará a cargo de agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y miembros de la seguridad personal del sumo pontífice.

El segundo y tercer anillo será cubierto por el personal policial básico de las diferentes regiones policiales de las ciudades donde el Papa permanecerá, así como por agentes de las unidades especializadas, los cuales serán previamente capacitados y reentrenados.

Este es el recorrido que hará el Papa en Lima el 11 de noviembre. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)

En Lima, se desplegarán 22,464 agentes PNP, quienes brindarán servicio en la zona de los escenarios y se colocarán en las rutas hacia los eventos. En regiones, habrá 14,685 policías.

Cerca de 2.000 policías de tránsito estarán a cargo de las rutas, cortes y desvíos en Lima, mientras que 24 vehículos motorizados integrarán la escolta del pontífice, informó el jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, general Humberto Alvarado López.

El uso del papamóvil

El desplazamiento del Papa, tras su llegada del Grupo Aéreo N°8, el 11 de noviembre, será en un vehículo cerrado hasta la avenida Brasil por un tema de “tiempo y de seguridad”, indicó monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana.

Remarcó que, a partir de la Basílica de María Auxiliadora, en la avenida Brasil, el recorrido será en papamóvil hasta su llegada a la plaza Mayor de Lima.

Es el recorrido que hará el Papa en su segundo día de estancia en el Perú. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)

Al día siguiente, el sumo pontífice saldrá en un vehículo cerrado de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, y luego se subirá, a la altura del Centro Cívico, en el papamóvil y avanzará por la Av. Garcilaso de la Vega y Tacna. En el Santuario de las Nazarenas se detendrá y hará una breve oración ante el Señor de los Milagros, y luego llegará a la Catedral a través del Jr. Conde de Superunda.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, indicó a El Comercio que la Policía colocará vallas altas en los alrededores de los eventos del Papa, mientras que las vallas bajas serán colocadas en el jirón Conde de Superunda y en el contorno de la plaza Mayor. En las grandes avenidas, los agentes policiales realizarán una labor de contención para impedir que personas invadan la vía o impidan el avance de la comitiva papal.