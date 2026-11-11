Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV abordó el papamóvil frente a la Basílica María Auxiliadora (cuadra 2 de la Av. Brasil) para iniciar su primer recorrido oficial hacia el Centro Histórico de Lima. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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Papa León XIV a bordo del papamóvil por la avenida Brasil
  • Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV abordó el papamóvil frente a la Basílica María Auxiliadora (cuadra 2 de la Av. Brasil) para iniciar su primer recorrido oficial hacia el Centro Histórico de Lima. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV abordó el papamóvil frente a la Basílica María Auxiliadora (cuadra 2 de la Av. Brasil) para iniciar su primer recorrido oficial hacia el Centro Histórico de Lima. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV abordó el papamóvil frente a la Basílica María Auxiliadora (cuadra 2 de la Av. Brasil) para iniciar su primer recorrido oficial hacia el Centro Histórico de Lima. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • Tras aterrizar en el Callao, el papa León XIV subió al papamóvil en Breña y recorrió las avenidas Brasil, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola saludando a miles de fieles rumbo a la Plaza Mayor. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    Tras aterrizar en el Callao, el papa León XIV subió al papamóvil en Breña y recorrió las avenidas Brasil, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola saludando a miles de fieles rumbo a la Plaza Mayor. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    Tras aterrizar en el Callao, el papa León XIV subió al papamóvil en Breña y recorrió las avenidas Brasil, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola saludando a miles de fieles rumbo a la Plaza Mayor. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • Con la histórica matrícula vaticana SCV 1 (Status Civitatis Vaticanae), el papamóvil traslada a León XIV ante miles de fieles, quienes capturaron con sus celulares fotos y videos (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    Con la histórica matrícula vaticana SCV 1 (Status Civitatis Vaticanae), el papamóvil traslada a León XIV ante miles de fieles, quienes capturaron con sus celulares fotos y videos (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    Con la histórica matrícula vaticana SCV 1 (Status Civitatis Vaticanae), el papamóvil traslada a León XIV ante miles de fieles, quienes capturaron con sus celulares fotos y videos (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • Procedente de Buenos Aires (Argentina) a bordo del vuelo AR1096, el papa León XIV aterrizó en la Base Aérea del Callao alrededor de las 5:00 p. m. para iniciar su histórica visita apostólica al Perú. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    Procedente de Buenos Aires (Argentina) a bordo del vuelo AR1096, el papa León XIV aterrizó en la Base Aérea del Callao alrededor de las 5:00 p. m. para iniciar su histórica visita apostólica al Perú. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    Procedente de Buenos Aires (Argentina) a bordo del vuelo AR1096, el papa León XIV aterrizó en la Base Aérea del Callao alrededor de las 5:00 p. m. para iniciar su histórica visita apostólica al Perú. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • • Tras su recorrido por la avenida Brasil, donde saludó a miles de fieles católicos, el papa llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión oficial con las autoridades. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    • Tras su recorrido por la avenida Brasil, donde saludó a miles de fieles católicos, el papa llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión oficial con las autoridades. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    • Tras su recorrido por la avenida Brasil, donde saludó a miles de fieles católicos, el papa llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión oficial con las autoridades. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Por Redacción EC

Luego de aterrizar en el Callao, procedente de Buenos Aires, el papa León XIV se trasladó este miércoles 11 de noviembre hacia el Centro Histórico de Lima para iniciar su visita apostólica al Perú, lo que marca su regreso al país donde permaneció durante más de dos décadas.

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