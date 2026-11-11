Luego de aterrizar en el Callao, procedente de Buenos Aires, el papa León XIV se trasladó este miércoles 11 de noviembre hacia el Centro Histórico de Lima para iniciar su visita apostólica al Perú, lo que marca su regreso al país donde permaneció durante más de dos décadas.
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