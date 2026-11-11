Luego de aterrizar en el Callao, procedente de Buenos Aires, el papa León XIV se trasladó este miércoles 11 de noviembre hacia el Centro Histórico de Lima para iniciar su visita apostólica al Perú, lo que marca su regreso al país donde permaneció durante más de dos décadas.

Frente a la Basílica de María Auxiliadora, en la cuadra 2 de la avenida Brasil, el Santo Padre descendió del vehículo cerrado en el que se trasladaba y abordó el papamóvil ante la algarabía de una multitud que aguardaba su paso con banderas y cánticos de bienvenida.

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A bordo de la unidad, el pontífice recorrió el tramo final de la avenida Brasil y continuó por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, en medio de los saludos de miles de fieles católicos que se congregaron a ambos lados de las vías para recibirlo.

Finalmente, el Santo Padre llegó a la Plaza Mayor de Lima e ingresó al Palacio de Gobierno, donde sostuvo una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y otras autoridades. Con este encuentro, dio inicio formal a su agenda de actividades, que se extenderá durante seis días en territorio peruano.