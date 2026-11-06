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Integrantes de la ATU, de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, del Ministerio de Salud y del Cuerpo General de Bomberos participan en la presentación del Plan Operativo Interinstitucional para resguardar el orden, el transporte y la salud pública ante la llegada del papa León XIV, este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Integrantes de la ATU, de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, del Ministerio de Salud y del Cuerpo General de Bomberos participan en la presentación del Plan Operativo Interinstitucional para resguardar el orden, el transporte y la salud pública ante la llegada del papa León XIV, este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
/ Paolo Aguilar
Por Agencia EFE

Un total de 16 ambulancias estarán dentro del recinto del Estadio Nacional de Lima para atender cualquier emergencia durante la vigilia de oración con jóvenes que liderará el papa León XIV el próximo 12 de noviembre durante su visita apostólica a Perú.

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