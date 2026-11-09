El Arzobispado de Lima amplió el plazo de inscripción para obtener entradas gratuitas a la misa que el papa León XIV celebrará el próximo lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La plataforma Ticketmaster permanecerá habilitada durante unos días adicionales para que más fieles y visitantes puedan registrarse y participar en la ceremonia, programada para las 10:30 a.m.

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El anuncio fue realizado por Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, quien informó que las inscripciones se acercan al millón. “Ya nos estamos acercando al millón de inscripciones. Es una muy buena noticia, muy alentadora” , manifestó.

La misa en la Base Aérea Las Palmas será uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica del pontífice al Perú. Para esta celebración religiosa se espera congregar a más de un millón 200.000 personas.

Los interesados deben ingresar a la plataforma Ticketmaster, crear una cuenta o iniciar sesión y buscar el evento denominado “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”. Luego, deberán seleccionar la categoría Público General y escoger uno de los bloques de ubicación que todavía cuenten con disponibilidad.

Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas en una sola operación: una para sí misma y otras siete para sus acompañantes. El sistema asignará automáticamente la puerta de acceso y el horario de ingreso, según el bloque seleccionado.

Durante el registro, se deberán consignar los nombres, apellidos y números de documento de identidad de todos los asistentes. Los ciudadanos peruanos deberán ingresar su número de DNI, mientras que los extranjeros podrán utilizar su pasaporte o carné de extranjería.

Una vez confirmada la operación, los boletos digitales con código QR estarán disponibles en la cuenta de Ticketmaster. Estos podrán presentarse desde un teléfono celular o en formato impreso.

Inicialmente, el proceso de inscripción había sido establecido para los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Sin embargo, el Arzobispado decidió ampliar el periodo para brindar mayores oportunidades de participación a quienes todavía no habían solicitado sus entradas.

Requisitos para ingresar a la misa del papa León XIV

El Arzobispado recordó que las entradas son gratuitas, nominativas e intransferibles. Por ello, está prohibida su venta, comercialización o transferencia a terceros.

Para ingresar a la Base Aérea Las Palmas, cada asistente deberá presentar su boleto con código QR, ya sea desde un dispositivo móvil o impreso, junto con el documento de identidad físico cuyos datos fueron registrados durante la inscripción.

Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona habilitada y un acceso diferenciado por la puerta N.° 2. Además, recibirán asistencia del personal de voluntariado. En el caso de los menores de edad, también deberán contar con una entrada propia y asistir acompañados de sus padres o tutores.

La celebración del lunes 16 de noviembre, prevista para las 10:30 a.m., será el encuentro multitudinario de despedida del papa León XIV antes de su retorno al Vaticano. El pontífice realizará una visita apostólica al Perú del 11 al 16 de noviembre, con actividades programadas en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.