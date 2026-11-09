El papa León XIV preside una misa este lunes, que congregó a dos millones y medio de fieles en un altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El papa León XIV preside una misa este lunes, que congregó a dos millones y medio de fieles en un altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Redacción EC

El Arzobispado de Lima amplió el plazo de inscripción para obtener entradas gratuitas a la misa que el papa León XIV celebrará el próximo lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La plataforma Ticketmaster permanecerá habilitada durante unos días adicionales para que más fieles y visitantes puedan registrarse y participar en la ceremonia, programada para las 10:30 a.m.

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