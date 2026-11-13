Un vehículo de la Marina de Guerra del Perú fue acondicionado para convertirse en el papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca. La unidad llegó días atrás a esta localidad y se encuentra lista para realizar el recorrido de aproximadamente 300 a 400 metros previsto para el Sumo Pontífice.
Un vehículo de la Marina de Guerra del Perú fue acondicionado para convertirse en el papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca. La unidad llegó días atrás a esta localidad y se encuentra lista para realizar el recorrido de aproximadamente 300 a 400 metros previsto para el Sumo Pontífice.
El técnico primero de la Policía Naval Víctor Falfán Pinedo explicó que las modificaciones se realizaron de acuerdo con los requerimientos de seguridad y comodidad solicitados por el Vaticano. Como parte de este proceso, representantes de la Embajada de Italia acudieron el miércoles pasado para inspeccionar el vehículo y verificar que cumpliera con las condiciones necesarias para su utilización.
Entre las principales adaptaciones figuran el cambio de color, la incorporación de los escudos y distintivos del Vaticano y la instalación de barandas especiales que permitirán al Pontífice subir a la parte posterior de la unidad. También se colocaron cojines, accesorios y espacios destinados a los acompañantes y al personal de seguridad.
El vehículo tendrá capacidad para transportar entre tres y cuatro personas en el área acondicionada para el papa y sus acompañantes. Debido a que el trayecto será corto, se retiraron algunos asientos para permitir que León XIV pueda realizar el recorrido de pie. Los obispos que lo acompañen ocuparán los asientos instalados a los costados, mientras que los agentes de seguridad se ubicarán en las barandas posteriores.
Los trabajos estuvieron a cargo del personal especializado de los talleres de transporte de la Marina de Guerra, que realizó las modificaciones mecánicas y los acondicionamientos interiores. Los efectivos navales trasladaron la unidad desde Lima hasta Santa Cruz de Succhabamba y posteriormente la entregarán al conductor designado por el Vaticano, a quien también brindarán las indicaciones necesarias para su manejo.
Los integrantes de la institución destacaron que participar en el acondicionamiento y traslado del papamóvil representa una experiencia histórica y un privilegio para la Marina de Guerra. Asimismo, señalaron que los trabajos exigieron cumplir con los requerimientos establecidos por el Vaticano para garantizar la seguridad y movilización del Pontífice durante su visita a esta localidad cajamarquina.
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