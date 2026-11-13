Marina de Guerra acondiciona vehículo para convertirlo en papamóvil del papa León XIV. (Foto: Correo)
Marina de Guerra acondiciona vehículo para convertirlo en papamóvil del papa León XIV. (Foto: Correo)
Por Redacción EC

Un vehículo de la Marina de Guerra del Perú fue acondicionado para convertirse en el papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca. La unidad llegó días atrás a esta localidad y se encuentra lista para realizar el recorrido de aproximadamente 300 a 400 metros previsto para el Sumo Pontífice.

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