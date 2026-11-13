Un vehículo de la Marina de Guerra del Perú fue acondicionado para convertirse en el papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca. La unidad llegó días atrás a esta localidad y se encuentra lista para realizar el recorrido de aproximadamente 300 a 400 metros previsto para el Sumo Pontífice.

El técnico primero de la Policía Naval Víctor Falfán Pinedo explicó que las modificaciones se realizaron de acuerdo con los requerimientos de seguridad y comodidad solicitados por el Vaticano. Como parte de este proceso, representantes de la Embajada de Italia acudieron el miércoles pasado para inspeccionar el vehículo y verificar que cumpliera con las condiciones necesarias para su utilización.

Entre las principales adaptaciones figuran el cambio de color, la incorporación de los escudos y distintivos del Vaticano y la instalación de barandas especiales que permitirán al Pontífice subir a la parte posterior de la unidad. También se colocaron cojines, accesorios y espacios destinados a los acompañantes y al personal de seguridad.

El vehículo tendrá capacidad para transportar entre tres y cuatro personas en el área acondicionada para el papa y sus acompañantes. Debido a que el trayecto será corto, se retiraron algunos asientos para permitir que León XIV pueda realizar el recorrido de pie. Los obispos que lo acompañen ocuparán los asientos instalados a los costados, mientras que los agentes de seguridad se ubicarán en las barandas posteriores.

Los trabajos estuvieron a cargo del personal especializado de los talleres de transporte de la Marina de Guerra, que realizó las modificaciones mecánicas y los acondicionamientos interiores. Los efectivos navales trasladaron la unidad desde Lima hasta Santa Cruz de Succhabamba y posteriormente la entregarán al conductor designado por el Vaticano, a quien también brindarán las indicaciones necesarias para su manejo.

Los integrantes de la institución destacaron que participar en el acondicionamiento y traslado del papamóvil representa una experiencia histórica y un privilegio para la Marina de Guerra. Asimismo, señalaron que los trabajos exigieron cumplir con los requerimientos establecidos por el Vaticano para garantizar la seguridad y movilización del Pontífice durante su visita a esta localidad cajamarquina.

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