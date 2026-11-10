El Banco de la Nación informó que con motivo de la visita al Perú del papa León XIV y conforme a las disposiciones del Gobierno, sus agencias en todo el país atenderán con normalidad, con excepción en algunos casos en Lima Metropolitana y Lambayeque.

En la capital:

Miércoles 11 de noviembre: la agencia Oficina Principal (Av. De la Arqueología 130- San Borja) atenderá al público hasta la 1:00 p. m.

Jueves 12: las agencias de Plaza Pizarro, 28 de Julio, Belén, Ate, Santa Anita y Las Alondras (Santa Anita) atenderán hasta la 1:00 p. m.

Lunes 16: la agencia Las Palmas, en Santiago de Surco, no atenderá todo el día.

En Lambayeque

Viernes 13: la agencia de Pimentel y Periférica de Chiclayo (calle Juan Cuglievan 673) no atenderán todo el día.

Asimismo, el Banco de la Nación recordó a sus clientes y usuarios que también pueden utilizar sus canales alternos como agentes corresponsales, cajeros automáticos y canales digitales, entre ellos la app Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe para pago de tasas y servicios del Estado.

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El papa León XIV aterrizará, aproximadamente, en Lima a las 5:30 p.m. del miércoles 11 de noviembre. Tras ello, recorrerá las calles de la capital hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori.

León XIV visitará Chiclayo y Pimentel el viernes 13, el sábado 14 hará lo propio en Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) y el domingo 14 tiene previsto viajar a Cusco y Pucallpa.

El lunes 16, en su último día en el país, el Santo Padre dedicará un espacio a los sectores más vulnerables y presidirá una gran misa de despedida.