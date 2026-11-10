El Banco de la Nación informó sobre su atención durante visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Andina)
El Banco de la Nación informó sobre su atención durante visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Banco de la Nación informó que con motivo de la visita al Perú del papa León XIV y conforme a las disposiciones del Gobierno, sus agencias en todo el país atenderán con normalidad, con excepción en algunos casos en Lima Metropolitana y Lambayeque.

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