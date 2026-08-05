El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)
El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El papa León XIV realizará una visita al Perú que durará unos siete días en la que será su primera gira por países de Latinoamérica en lo que va de su pontificado, y los primeros detalles oficiales sobre su agenda oficial fueron dados a conocer este miércoles 5 de agosto por el canciller Carlos Espá, luego de que este último sostuviera una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

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