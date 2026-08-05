El papa León XIV realizará una visita al Perú que durará unos siete días en la que será su primera gira por países de Latinoamérica en lo que va de su pontificado, y los primeros detalles oficiales sobre su agenda oficial fueron dados a conocer este miércoles 5 de agosto por el canciller Carlos Espá, luego de que este último sostuviera una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

En declaraciones a la prensa luego de conversar con la mandataria, el ministro confirmó que habrá un encuentro formal entre Fujimori y el Papa luego que este llegue al Perú al inicio de su recorrido de siete días por el país.

“Por supuesto que la presidenta Fujimori va a recibirlo en Palacio de Gobierno al Papa. Van a sostener una reunión privada, también una reunión con distintas autoridades, eso también va a ser una visita a Palacio de Gobierno muy importante”, indicó.

Según Espá, el Gobierno no escatimará en entregar los recursos necesarios para que la visita del papa León XIV en noviembre sea un éxito a nivel logístico, de transportes y de organización en los lugares donde estará presente.

“Estamos realmente muy ilusionados todos los ministros y por supuesto la presidenta Keiko Fujimori con esta visita que va a ser muy bonita y muy especial sabiendo el cariño que tiene el Papa por el Perú”, recalcó.

Agenda inicial del papa León XIV en Perú

En otro momento, el canciller peruano detalló que el recorrido comprenderá la “gran misa de Acción de Gracias” que se llevará a cabo en Lima y que espera sea una congregación de miles y millones de personas.

“Es muy importante. Ahí el papa León XIV, como ya ha sido tradicional en otras oportunidades, la va a realizar en la Base Aérea Las Palmas”. precisó Carlos Espá.

Finalmente, precisó que se llevará a cabo un encuentro entre el Sumo Pontífice con los jóvenes. “Se va a reunir con jóvenes peruanos para clausurar las actividades en el marco del jubileo por el 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, santo peruano que caminó literalmente por todo el Perú”, manifestó la autoridad.

La Santa Sede informó sobre visita del papa León XIV al Perú

La Santa Sede ha confirmado oficialmente la primera gira del papa León XIV por Sudamérica, la cual se llevará a cabo del 6 al 17 de noviembre de 2026. Este anuncio ocurre cuando ha transcurrido poco más de un año desde su histórica elección el 8 de mayo de 2025, momento en el que Robert Prevost asumió el pontificado como sucesor de Francisco.

El recorrido internacional, que será el sexto viaje de su mandato, contempla visitas oficiales a Uruguay y Argentina antes de concluir con una estadía prolongada en territorio peruano.

El itinerario papal comenzará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, con actividades programadas en las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, el sumo pontífice se trasladará a Argentina, donde recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, marcando un hito histórico al ser la primera visita oficial de un papa a ese país en casi cuatro décadas.

La etapa final del viaje se desarrollará en el Perú del 11 al 17 de noviembre, abarcando un recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Con una duración de siete días, esta será la visita más larga de un pontífice en la historia del país y posee una carga simbólica profunda debido a que León XIV cuenta con la nacionalidad peruana y sirvió como obispo de Chiclayo antes de ser llamado a Roma.