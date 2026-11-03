Los asistentes a la misa que celebrará el papa León XIV el próximo lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas deberán presentar obligatoriamente su documento de identidad y su entrada con código QR, ya sea en formato digital o impreso. Así lo informó el Arzobispado de Lima, que difundió una serie de recomendaciones y restricciones para quienes participen en la ceremonia.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución detalló las condiciones que deberán cumplir los fieles para ingresar al recinto y participar en la celebración religiosa de manera ordenada y segura.

El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP). / FILIPPO MONTEFORTE

Entre las principales indicaciones, el Arzobispado recomendó revisar con anticipación el bloque, el número de puerta y el horario de ingreso consignados en la entrada. Asimismo, pidió planificar la ruta y utilizar el transporte público para evitar la congestión vehicular.

Los asistentes podrán presentar su entrada desde el celular o llevarla impresa. El código QR, precisó la institución, no deberá compartirse con otras personas. Para acreditar su identidad, los fieles podrán presentar el DNI, pasaporte o carné de extranjería.

¿Qué objetos podrán llevar los asistentes?

Debido a las horas de espera previstas antes de la misa, se recomienda llevar bloqueador solar, gorra y agua o bebidas rehidratantes en botellas de plástico. También estará permitido ingresar alimentos ligeros para consumo personal, como frutas, galletas, snacks y barras energéticas.

Los asistentes podrán llevar medicamentos personales. En el caso de los adultos mayores, se permitirá el ingreso de sillas pequeñas, ligeras y plegables. Las personas con dificultades de movilidad podrán utilizar sillas de ruedas, mientras que las familias con niños de hasta cinco años podrán ingresar con coches de bebé.

El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

Objetos prohibidos en la misa del papa León XIV

El Arzobispado de Lima informó que estará prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos y dispositivos para vapear. Además, no se permitirá fumar ni vapear dentro del recinto.

La lista de restricciones también comprende envases de vidrio, maletas, mochilas, banderolas, pancartas, paquetes grandes y coolers. Tampoco se permitirá el ingreso de drones, punteros láser, trípodes, bocinas ni objetos que puedan interferir con el desarrollo de la celebración.

Asimismo, los fieles no podrán llevar sombrillas grandes, palos rígidos, palos de banderas, sillas grandes o reclinables ni otros objetos que dificulten la circulación. Las mascotas tampoco podrán ingresar, con excepción de los perros guía.

Indicaciones para el ingreso y permanencia

Al llegar a la Base Aérea Las Palmas, cada asistente deberá dirigirse a la puerta indicada en su entrada y respetar el horario asignado. También deberá tener a la mano su documento de identidad y el código QR para facilitar los controles de seguridad.

Durante el ingreso, los fieles deberán seguir la señalización, colaborar con el personal de seguridad y atender las indicaciones de los trabajadores autorizados. Una vez dentro del recinto, tendrán que ubicarse en el bloque que les corresponda.

📌 ¡Entradas disponibles del 5 al 8 de noviembre! Recomendaciones importantes para asistir a la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas junto al Papa León XIV #AbramosElCorazón https://t.co/uk3J0X0IWL — Arzobispado de Lima (@arzolima) November 2, 2026

El Arzobispado también recomendó mantenerse hidratado y protegido del sol durante la espera y la celebración. Quienes asistan con niños, adultos mayores o personas que requieran cuidados especiales deberán acompañarlos durante toda la jornada.

Finalmente, durante el recorrido del papa León XIV, los asistentes deberán permanecer dentro de sus respectivos bloques y mantener despejados los corredores y las rutas de seguridad. También se pidió evitar correr, empujar o intentar cambiar de ubicación.