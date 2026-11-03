El Papa León XIV en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami
El Papa León XIV en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami
Por Redacción EC

Los asistentes a la misa que celebrará el papa León XIV el próximo lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas deberán presentar obligatoriamente su documento de identidad y su entrada con código QR, ya sea en formato digital o impreso. Así lo informó el Arzobispado de Lima, que difundió una serie de recomendaciones y restricciones para quienes participen en la ceremonia.

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