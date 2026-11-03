Los Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura participarán en diversas actividades de la agenda oficial del papa León XIV durante su visita apostólica al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. Las agrupaciones ofrecerán presentaciones musicales, corales y de danza en Lima, Lambayeque y Pucallpa.

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El miércoles 11 de noviembre, el Coro Nacional de Niños participará en la ceremonia de bienvenida al pontífice, que se realizará en Palacio de Gobierno.

El papa León XIV imparte su bendición a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, mientras preside la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

Ese mismo día, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional se presentarán durante el encuentro del Santo Padre con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, previsto en el Gran Teatro Nacional.

Por otro lado, el viernes 13 de noviembre, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú participará en la misa que presidirá el papa León XIV en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque.

La presentación reunirá a músicos de la agrupación nacional con artistas de Chiclayo y un coro de más de 600 voces, integrado por agrupaciones y congregaciones de Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca y Lima. Esta actividad marcará el retorno de la Orquesta Sinfónica Nacional a tierras chiclayanas después de 86 años.

El papa León XIV rezando el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA). / VATICAN MEDIA HANDOUT

Noche cultural en Pucallpa

Como parte de las actividades vinculadas a la visita apostólica, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional también ofrecerán un espectáculo en Pucallpa, en la víspera de la llegada del pontífice a esta ciudad amazónica.

La presentación incluirá expresiones de canto y danza que forman parte del patrimonio cultural peruano y reunirá manifestaciones artísticas de distintas tradiciones del país.

De esta manera, los Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura se incorporarán a las actividades programadas por la visita del papa León XIV, con presentaciones dirigidas al público en las distintas ciudades que forman parte de su recorrido.

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