Ministerio de Cultura anuncia presentaciones de sus Elencos Nacionales durante visita papal. (Foto: Andina)
Ministerio de Cultura anuncia presentaciones de sus Elencos Nacionales durante visita papal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura participarán en diversas actividades de la agenda oficial del papa León XIV durante su visita apostólica al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. Las agrupaciones ofrecerán presentaciones musicales, corales y de danza en Lima, Lambayeque y Pucallpa.

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