El gobierno peruano autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas transferir 63,2 millones de soles (18 millones de dólares) a la Cancillería para organizar la visita a Perú del papa León XIV, del 11 al 16 de noviembre próximos, considerado por la nación andina como el “papa peruano” tras adquirir su nacionalidad en 2015, de acuerdo a un decreto supremo publicado este sábado en el diario oficial El Peruano.

Perú utilizará los recursos de la Reserva de Contingencia del ministerio de Economía y Finanzas, específicamente de los Recursos Ordinarios , y serán incorporados al presupuesto de la cancillería como gasto corriente en la partida de bienes y servicios, señala el Decreto Supremo Nº 176-2026-EF.

MEF autorizó una partida presupuestal extraordinaria a la Cancillería debido a la visita del papa León XIV al Perú. Foto: captura /Normas Legales EP

A su vez, el ministerio de Relaciones Exteriores deberá aprobar, mediante resolución la desagregación de los recursos transferidos dentro de los próximos cinco días.

El decreto firmado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, establece que los 63.2 millones de soles no podrán ser utilizados, bajo responsabilidad, para fines distintos de aquellos para los que fueron transferidos.

A raíz del regreso de Robert Prevost como pontífice al país en el que pasó gran parte de su vida pastoral, la Iglesia peruana inició el jueves una colecta nacional para costear parte de los gastos correspondientes a la organización de la visita papal.

El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)

El secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador de la visita de León XIV, Guillermo Inca, explicó en una rueda de prensa que la colecta “no busca ser solo una recaudación, sino un gesto de comunión, participación y corresponsabilidad como iglesia”.

“Es un acto de fraternidad nacional: cada persona, parroquia y comunidad, según sus posibilidades, podrán participar en este gran acontecimiento eclesial. No importa cuánto se de, sino el corazón con el que se comparte”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, incidió en que “esta visita tenemos que prepararla todos con todos, que quiere decir que todos tenemos que ser animadores de todo este pueblo peruano que está pronto a recibir esta presencia del señor en la figura de su vicario”.

Pope Leo XIV waves to the crowd during the weekly general audience at St Peter's Square in The Vatican on May 6, 2026. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) / ANDREAS SOLARO

León XIV realizará su primera gira por Suramérica entre el 6 y 16 de noviembre, y estará en Perú del 11 al 16 para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El papa, nacido en Chicago (Estados Unidos), concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de veinte años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.