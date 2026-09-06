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Resumen

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El Papa León XIV saluda desde el papamóvil. Foto: EFE/ Angelo Carconi
El Papa León XIV saluda desde el papamóvil. Foto: EFE/ Angelo Carconi
Por Agencia EFE

El gobierno peruano autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas transferir 63,2 millones de soles (18 millones de dólares) a la Cancillería para organizar la visita a Perú del papa León XIV, del 11 al 16 de noviembre próximos, considerado por la nación andina como el “papa peruano” tras adquirir su nacionalidad en 2015, de acuerdo a un decreto supremo publicado este sábado en el diario oficial El Peruano.

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