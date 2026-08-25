Raúl Diez Canseco, asesor de alto nivel para la visita del papa León XIV a Perú, indicó que se evalúa tener un avión privado en caso de emergencia para el traslado del Sumo Pontífice a la zona norte del país debido a la llegada de posibles lluvias a causa del Fenómeno El Niño.

“Le dije que hay unos empresarios muy católicos, que tienen avión privado y hay que tener uno estacionado esos días, por cualquier alternativa”, sostuvo el también exministro durante entrevista en el programa ‘Siempre a las 8’ de Milagros Leiva.

“Por cosas del destino va a venir cuando es el Fenómeno El Niño, y hay que cuidar muchos lugares a donde va a ir. Al papa ni le van a cambiar la agenda, porque con diluvios irá a Chiclayo”, apuntó Diez Canseco.

Un papamóvil en cada ciudad

En otro momento de la entrevista, Diez Canseco preció que faltan dos papamóviles, para que este así uno en Chiclayo, Pucallpa, Cusco y en Lima.

“El papa ha mandado un mensaje que llega Santa Cruz (Cajamarca). Si eso hace, primero hay que transportarlo en helicóptero y luego un transporte más delgado porque en esa zona son trochas”, puntualizó.

Agenda de León XIV en Perú

Fuentes de El Comercio indicaron que la agenda oficial de León XIV iniciaría por la tarde del miércoles 11 de noviembre con su llegada al Grupo Aéreo Número 8 del Callao para luego participar de actividades oficiales en Palacio de Gobierno y pasar la noche en la Nunciatura Apostólica.

A la mañana siguiente se espera su llegada a Chiclayo, donde pasaría dos días (12 y 13) en el obispado de la ciudad. Para el 14 de noviembre se proyecta su visita a Pucallpa por la mañana y a Cusco por la noche, para pernoctar en la residencia del Arzobispado del Cusco.

El domingo 15 de noviembre, el Papa retornaría a Lima para oficiar, al día siguiente, una misa multitudinaria en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco.

Declaran de interés nacional visita el papa León XIV.

Tras ello, el Sumo Pontífice emprendería su viaje de regreso a Roma desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, a las 12:01 a. m. del 16 de noviembre; es decir, en la práctica, durante los primeros minutos del 17, según precisó Diez Canseco ante la prensa.