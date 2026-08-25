El Papa León XIV mientras preside la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami
El Papa León XIV mientras preside la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami
Por Redacción EC

Raúl Diez Canseco, asesor de alto nivel para la visita del papa León XIV a Perú, indicó que se evalúa tener un avión privado en caso de emergencia para el traslado del Sumo Pontífice a la zona norte del país debido a la llegada de posibles lluvias a causa del Fenómeno El Niño.

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