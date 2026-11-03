La imagen del Señor de los Milagros recorrerá varios distritos de Lima durante su traslado a la base aérea Las Palmas de Surco para la multitudinaria misa que el papa León XIV dará el domingo 15 de noviembre.

Así lo informó a la agencia Andina el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata, quien dijo que ya se iniciaron las coordinaciones para garantizar el traslado del anda y su ingreso al recinto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

“Vamos a pasar inclusive por distritos en donde normalmente nunca va el Señor de los Milagros. Vamos a pasar por Surquillo, por Surco, por Miraflores”, manifestó Toledo Zapata al referirse a las zonas por donde pasará el Cristo Moreno.

La imagen será transportada en el denominado Nazareno Móvil, una plataforma especial de baja altura que facilita su desplazamiento por las vías de la capital y permite pasar por debajo de los puentes.

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Para garantizar el desplazamiento, la Hermandad coordina con los responsables de la FAP los accesos al recinto militar, las condiciones de ingreso y las características de la rampa que permitirá subir el anda en hombros de los hermanos cargadores hasta su ubicación final.

Una vez que el vehículo ingrese a la base aérea Las Palmas, los responsables -apoyados de equipos - realizarán las maniobras para bajar el anda, asegurarla y trasladarla por una rampa inclinada hasta el lugar donde permanecerá durante la misa del papa León XIV.

¿Cuándo y dónde conseguir las entradas para la misa del papa León XIV?

Los interesados podrán registrarse los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 mediante la plataforma oficial de Ticketmaster Perú.

La organización precisó que los boletos no tendrán ningún costo y estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda realizar el procedimiento durante las fechas establecidas.

La celebración religiosa está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, y se espera la presencia de más de un millón de personas.

Por esa razón, los organizadores implementarán un sistema de distribución por bloques, con puertas y horarios específicos para facilitar el ingreso de los asistentes y evitar aglomeraciones en los alrededores del recinto.

Paso a paso para obtener las entradas gratuitas

El primer requisito es contar con una cuenta en Ticketmaster Perú. Quienes todavía no estén registrados deberán ingresar a la página oficial, seleccionar la opción «Ingresar / Registrarse», completar sus datos personales y confirmar su cuenta. Una vez dentro de la plataforma, tendrán que buscar el evento denominado «Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas» para iniciar la solicitud.

Posteriormente, deberán seleccionar la categoría «Público General» y elegir el bloque que tenga disponibilidad en el mapa de ubicaciones. Cada usuario podrá solicitar un máximo de ocho entradas: una para sí mismo y hasta siete adicionales para sus acompañantes. Si se realiza una solicitud grupal, todos los boletos de esa operación corresponderán al mismo bloque.

El siguiente paso consiste en registrar correctamente los nombres, apellidos y documentos de identidad de cada asistente. Los ciudadanos peruanos deberán utilizar su DNI, mientras que los extranjeros podrán identificarse con su pasaporte o carné de extranjería.

Después de verificar la información, será necesario confirmar la operación y revisar que las entradas digitales con código QR aparezcan correctamente en la cuenta de Ticketmaster.