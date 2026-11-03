El Señor de los Milagros estará presente en la misa que el papa León XIV brindará en la base aérea Las Palmas. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El Señor de los Milagros estará presente en la misa que el papa León XIV brindará en la base aérea Las Palmas. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá varios distritos de Lima durante su traslado a la base aérea Las Palmas de Surco para la multitudinaria misa que el papa León XIV dará el domingo 15 de noviembre.

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