icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV habla desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. (John Reyes Mejía / EFE)
El papa León XIV habla desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. (John Reyes Mejía / EFE)
Por Agencia EFE

La periodista chilena Camila Bustamante, una de las víctimas de abusos de la iglesia que se reunieron este jueves con el papa León XIV durante su visita a Perú, aseguró que el pontífice le transmitió estar “realmente comprometido de manera personal” con investigar los casos y reparar a las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?